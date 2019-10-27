Четверо людей пострадали при столкновении двух такси в Киеве

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве произошло ДТП с участием двух такси - ZAZ Vida и Skoda Fabia. В результате пострадали четверо человек, передает "Информатор".

Авария случилась около 23:10 в субботу, 26 октября, на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской.

"По словам правоохранителей, ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро «Бориспольская». В этот момент на перекрестке с улицей Брацлавской Skoda, которая двигалась в противоположном направлении, начала поворачивать налево, где и произошло столкновение", - говорится в сообщении.

Оба водителя таксисты, в момент аварии и в ZAZ и в Skoda были пассажиры. В результате ДТП в больницу госпитализировали четверых человек. Среди пострадавших водитель и женщина пассажир из Fabia, а также мужчина с женщиной — пассажиры Vida.