Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Компания Nissan представила на Токийском автосалоне концепт-кар Ariya, демонстрирующий, в каком направлении будут развиваться автомобили марки в эпоху электрификации и автономного вождения.

Ariya — это кроссовер, оборудованный полностью электрической силовой установкой. Она включает два мотора, которые установлены на передней и задней осях. Такая компоновка обеспечивает сбалансированный, предсказуемый крутящий момент, поступающий к каждому из четырех колёс.

Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

В экстерьере прослеживается новый стилистический язык: он виден повсюду в облике автомобиля, в том числе в широких передних крыльях, очень тонких блоках светодиодных фар, а также в переднем «щите» (аналоге радиаторной решётки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания).

Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Внимание обращают на себя большие 21-дюймовые колёсные диски и задний фонарь в форме единого «лезвия» с затемнёнными рассеивателями. При этом утверждается, что в экстерьере найден баланс между динамичной красотой и «отточенной технологичностью».

Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Салон создаёт ощущение простора и открытости благодаря абсолютно ровному полу (за счёт аккумуляторного блока) и отсутствию двигателя внутреннего сгорания. Минималистическая передняя панель не загромождена кнопками и переключателями, характерными для обычных автомобилей. При включении электромобиля «оживают» и начинают светиться сенсорные приборы, аккуратно интегрированные в панель управления. Когда питание Ariya отключается, они исчезают с поверхности.

Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Само собой, предусмотрены средства самоуправления: это фирменная система ProPILOT 2.0, которая помогает водителю при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных автомагистралях.

Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Виртуальный персональный помощник (Virtual Personal Assistant) поможет автомобилисту в поиске информации и определении места для парковки, позволяя не отрывать взгляда от дороги.

Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Технология Firmware Over The Air (FOTA) обеспечивает постоянное обновление данных для системы навигации, графического интерфейса пользователя и параметров вождения «по воздуху». Это гарантирует эффективную эксплуатацию электромобиля и использование новейших версий и функций.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ВСУ завершают испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2ВСУ завершают испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2
В результате ДТП на Гостомельской трассе погибла мотоциклисткаВ результате ДТП на Гостомельской трассе погибла мотоциклистка
В Киеве пьяный работник автомойки катался на автомобиле клиента и разбил егоВ Киеве пьяный работник автомойки катался на автомобиле клиента и разбил его
В Киевской области из-за ДТП устроили перестрелкуВ Киевской области из-за ДТП устроили перестрелку
В Одессе начали спускать на воду прибывшие из США катера IslandВ Одессе начали спускать на воду прибывшие из США катера Island
Блок рекламы


Похожие новости
Назначен новый гендиректор NissanНазначен новый гендиректор Nissan
Концепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфономКонцепт-кар Nissan IMk: электропривод, автопилот и интеграция со смартфоном
Nissan показал обновленный Patrol.Nissan показал обновленный Patrol.
Второй Nissan Juke сохранил стилистику предшественника.Второй Nissan Juke сохранил стилистику предшественника.
Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.
Nissan Juke повезет литровый мотор.Nissan Juke повезет литровый мотор.
Nissan показал фару нового поколения Juke.Nissan показал фару нового поколения Juke.
Электрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженогоЭлектрификация во всём: в Nissan создан «зелёный» фургон для мороженого
Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.
Honda NSX выставили против Nissan GT-RHonda NSX выставили против Nissan GT-R
Последние новости
Подгружаем последние новости