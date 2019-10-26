Nissan Ariya, или полное обновление взглядов японской марки на дизайн

Компания Nissan представила на Токийском автосалоне концепт-кар Ariya, демонстрирующий, в каком направлении будут развиваться автомобили марки в эпоху электрификации и автономного вождения.

Ariya — это кроссовер, оборудованный полностью электрической силовой установкой. Она включает два мотора, которые установлены на передней и задней осях. Такая компоновка обеспечивает сбалансированный, предсказуемый крутящий момент, поступающий к каждому из четырех колёс.

В экстерьере прослеживается новый стилистический язык: он виден повсюду в облике автомобиля, в том числе в широких передних крыльях, очень тонких блоках светодиодных фар, а также в переднем «щите» (аналоге радиаторной решётки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания).

Внимание обращают на себя большие 21-дюймовые колёсные диски и задний фонарь в форме единого «лезвия» с затемнёнными рассеивателями. При этом утверждается, что в экстерьере найден баланс между динамичной красотой и «отточенной технологичностью».

Салон создаёт ощущение простора и открытости благодаря абсолютно ровному полу (за счёт аккумуляторного блока) и отсутствию двигателя внутреннего сгорания. Минималистическая передняя панель не загромождена кнопками и переключателями, характерными для обычных автомобилей. При включении электромобиля «оживают» и начинают светиться сенсорные приборы, аккуратно интегрированные в панель управления. Когда питание Ariya отключается, они исчезают с поверхности.

Само собой, предусмотрены средства самоуправления: это фирменная система ProPILOT 2.0, которая помогает водителю при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных автомагистралях.

Виртуальный персональный помощник (Virtual Personal Assistant) поможет автомобилисту в поиске информации и определении места для парковки, позволяя не отрывать взгляда от дороги.

Технология Firmware Over The Air (FOTA) обеспечивает постоянное обновление данных для системы навигации, графического интерфейса пользователя и параметров вождения «по воздуху». Это гарантирует эффективную эксплуатацию электромобиля и использование новейших версий и функций.



