Круиз-контроль Hyundai на базе ИИ будет учиться у водителя

Компания Hyundai Motor Group сообщила о разработке «умного» круиз-контроля на базе искусственного интеллекта (Smart Cruise Control, SCC-ML), который будет выстраивать индивидуальный алгоритм беспилотного движения в соответствии со стилем вождения владельца автомобиля.

Если для интеллектуального круиз-контроля прошлого поколения нужно было характеристики движения задавать вручную, то теперь благодаря машинному обучению интеллектуальный круиз-контроль будет использовать тот же стиль вождения, что и водитель.

Основные параметры, по которым определяется стиль вождения: расстояние до движущихся впереди автомобилей, режим ускорения и скорость реакции на изменение условий движения. Также важными являются условия движения и скорость. Модель поведения водителя определяется на основе информации, полученной в процессе движения автомобиля от имеющихся датчиков, фронтальной камеры и радара, и обработанной центральным компьютером с использованием машинного обучения.

Эти данные регулярно обновляются. SCC-ML различает более 10 000 стилей вождения и формирует гибкий алгоритм интеллектуального круиз-контроля с учётом программных блокировок, исключающих использование агрессивного стиля вождения, способного привести к аварии.

Сочетание SCC-ML с системами помощи при движении по автомагистрали и перестроения позволит обеспечить автономное вождение на уровне 2.5, когда компьютер полностью управляет ускорением, торможением автомобиля и обеспечивает рулевое управление, но водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя.

Как ожидается, первая в мире система помощи водителю на базе ИИ появится в новых автомобилях Hyundai.



