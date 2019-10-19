Harley-Davidson возобновила производство своего первого электроцикла после проблем с зарядкой

Harley-Davidson на прошлой неделе приостановила производство и отгрузки своего первого электрического мотоцикла LiveWire, поставки которого начались в сентябре. Компания тогда заявила, что на мотоциклах безопасно ездить, но попросила первых клиентов заряжать двухколёсного друга стоимостью $30 000 в дилерских центрах, а не в домах с низким напряжением заряда. Мотоциклы LiveWire только начали поставляться в сентябре.

Теперь именитая марка возобновила производство и поставки электроцикла и сообщила, что первые клиенты снова могут без опасений заряжать LiveWire дома. Harley-Davidson отказалась детально распространяться о проблеме, но уверила журналистов, что после тщательного анализа ситуации дефект был обнаружен только на одном мотоцикле.

«Временная остановка производства LiveWire позволила нам подтвердить, что нестандартные условия, выявленные на одном мотоцикле, были единичным случаем, — заявил представитель Harley-Davidson в электронном письме The Verge. — Мы гордимся нашими строгими мерами обеспечения качества и стремлением поставлять лучшие в мире мотоциклы».

Изначально LiveWire был представлен в качестве концепта ещё в 2014 году, и это первый опыт компании в области технологий электрических двигателей. Ожидается, что Harley-Davidson вслед за LiveWire наладит производство ряда более компактных и доступных электрических мотоциклов, скутеров и велосипедов.



