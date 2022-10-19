ТОП-5 найбільш проблемних АКПП

Ресурс багатьох сучасних автоматичних коробок при належному обслуговуванні становить 300-400 тисяч км. Але є "автомати", з якими проблеми можуть розпочатися набагато раніше. Експерти журналу "За кермом" назвали 5 найпроблемніших "автоматів".

AL4 (DP0)

Французький альянс Citroеn-Peugeot-Renault у 1998 році розробив 4-ступінчасту автоматичну коробку передач AL4 (DP0 у Renault). Її до 2011 року встановлювали на десятки моделей Renault, Peugeot та Citroеn.

У цього "автомата" головний соленоїд швидко руйнується при перегрівах, недовговічні втулки валів, глючить електроніка. Щоправда, ресурс деяких AL4 при ретельному обслуговуванні може сягнути 150 тисяч км. У 2009 році з'явилася модернізована версія цієї автоматичної коробки передач. У неї деякі проблеми були вирішені, але вона, як і раніше, залишилася примхливою.

6T30

Американський концерн General Motors з 2008 року оснащував деякі свої автомобілі 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач 6T30. Зокрема, її отримали такі моделі як Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, а також Opel Astra і Mokka.

Перші проблеми з такою коробкою часто з'являлися до 40-60 тисяч км пробігу. Перші 6T30 швидко перегрівалися, у них горіли фрикціони та ламалися гідротрансформатори. З 2014 року з'явилася оновлена версія цієї коробки передач. Її ресурс збільшився до 250 000 км. Але все одно це примхливий "автомат".

Aisin Warner TF-80SC

6-ступінчастою автоматичною коробкою Aisin TF-80SC з 2001 до 2018 року оснащувалися автомобілі Volvo, Renault, Fiat, Opel, Citroеn. Спочатку вона вважалася необслуговуваною. Не дивно, що найчастіше перші проблеми з'являлися до 100 000 км пробігу. Але якщо регулярно міняти масло, то ресурс цієї коробки становитиме приблизно 300 000 км.

Jatco JR507E

5-ступінчастою автоматичною коробкою передач Jatco JR507E з 2000-го року оснащувалися автомобілі Nissan (наприклад, Pathfinder та Patrol), а також Infiniti. Крім того, її під індексами A5SR1 та A5SR2 використовували компанії Hyundai та Kia.

Це непогана коробка передач для двигунів V8, з великим запасом міцності та ресурсом 350 000 км. Але в неї дуже чутлива електроніка та нетерпимість до агресивної манери водіння й до бездоріжжя. Цей "автомат" теж потребує регулярної заміни мастила.

ZF 6HP26

З 2000 року компанії BMW, Audi, Land Rover і Ford оснащували деякі свої автомобілі 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач ZF 6HP26. Так, її можна зустріти на BMW 3-ї та 5-ї серії, Audi A4 і Q5, і Ford Ranger.

В принципі, це надійна коробка, але їй оснащували потужні моделі, власники яких люблять агресивний стиль водіння. Тому у багатьох дуже швидко зношувався фрикціон блокування гідротрансформатора, пил проникав у всю систему і псував соленоїди. Недовговічні втулки, пластикові та гумові деталі. Швидко перегрівається.

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