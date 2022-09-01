МВС обіцяє подолати проблему “купівлі“ посвідчень водіїв

Один із головних напрямків роботи сервісних центрів МВС України – системно подолати проблему "купівлі" посвідчень водія. Цей пріоритет роботи СЦ підтвердив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Монастирський також пообіцяв, що сервісні центри МВС покращать функціонування електронної черги і якнайшвидше почнуть працювати за кордоном.

Слід зазначити, що у серпні 2022 року новим керівником Головного сервісного центру МВС став Микола Рудик. Раніше він очолював Регіональний сервісний центр МВС у Києві.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий під час представлення Рудика на новій посаді зазначив, що сервісні центри МВС наголошують на цифровізації адміністративних послуг населенню, мінімізації можливої корупції, а також на створенні зручних та простих сервісів.

Нагадаємо, на сайті Головного сервісного центру МВС України знову почав працювати сервіс "Наявність номерних знаків", яким може скористатися кожен охочий. Цей сервіс тимчасово відмінили з початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ.

Раніше стало відомо, що сервісні центри МВС на час дії в Україні воєнного стану подовжили термін зберігання автомобільних номерів.