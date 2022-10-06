Українців чекають проблеми із зимовим дизелем – експерт

В Україні взимку будуть проблеми з постачанням морозостійкого дизельного палива. Такий прогноз зробив директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін.

За його словами, цієї зими в Україні не буде морозостійкого дизельного палива, оскільки його немає в Європі. Тому українським автомобілістам доведеться обходитися звичайним паливом.

Експерт вважає, що вже за перших морозів "зупиняться всі". Тобто, українським водіям потрібно бути готовими до морозів.

Леушкін також попередив, що незабаром паливо в нашій країні подорожчає. І річ навіть не у запровадження акцизів на пальне, що сталося з 1 жовтня 2022 року. За його словами, подорожчання палива відбудеться через те, що на світових ринках дорожчає нафта та нафтопродукти. Це через певний час позначиться і на Україні.

Слід зазначити, що у Європі з 3 на 4 жовтня дизельне паливо в опті подорожчало на 7% - до 1089 доларів за тонну. У свою чергу бензин в опті на Старому Континенті подорожчав на 4% - до 952 доларів за тонну. В Україні це подорожчання поки не позначилося, оскільки трейдери зробили раніше великі запаси, і спостерігається невеликий попит.

Леушкін вважає, що у жовтні паливо на українських АЗС подорожчає приблизно на 2 гривні за літр. Це буде паливо із нових партій.

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