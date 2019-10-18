Volvo показала электрический XC40 Recharge: до 400 км на одном заряде

16 октября шведский автопроизводитель Volvo (принадлежит китайской Geely) представил свою первую полностью электрическую модель — Volvo XC40 Recharge, пишут AIN.UA

Кроссовер XC40 стал первой моделью новой линии электрокаров Recharge. Внешне между бензиновой версией XC40 и электрокаром — немного отличий. Но внутри производитель обещает оборудовать модель современной информационно-развлекательной системой с интерфейсом «таким же удобным, как у смартфона», благодаря сотрудничеству с Google.

XC40 Recharge-2

XC40 разгоняется с нуля до 100 км/ч за 4,9 с и способен проехать до 400 км на одном заряде по стандарту WLTP.

По словам производителя, электромобиль будет быстро заряжаться: до 80% за 40 минут. Цены на модели в США будут начинаться с $50 000 (учитывая налоговые стимулы при покупке электрокара).

XC40 Recharge

В компании отмечают, что до 2025 года 50% ее мировых продаж будут составлять электрокары, а еще 50% — гибриды. «Мы уже несколько раз говорили об этом: для Volvo Cars будущее — в электрических моделях», — заявил CEO компании Хакан Самуэльсон. За следующие пять лет компания обещает выпускать по одному полноценному электрокару каждый год.


Ольга Карпенко, AIN

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