У 2023 році з'явиться новий кросовер Volvo

Компанія Volvo у 2023 році випустить на ринок новий електричний кросовер, який за своїми розмірами буде трохи меншим, ніж Volvo EX90. На це натякнув генеральний директор Volvo Джим Роуен.

На початку листопада 2022 року відбулася офіційна презентація нового електричного кросовера Volvo EX90. Він буде флагманом електричних моделей Volvo. У продажу він з'явиться у 2023 році.

Volvo називає EX90 "комп'ютером на колесах". Це найтехнологічніший автомобіль компанії Volvo.

У тому ж 2023 році Volvo випустить ще один електричний кросовер. Він буде трохи меншим, ніж EX90. Він матиме деякі елементи дизайну, схожі на EX90 (наприклад, однакові задні ліхтарі).

Звичайно, Volvo вже має компактний електричний кросовер XC40 Recharge, але новинка буде трохи більше і отримає інший дизайн. До того ж, XC40 Recharge побудований на базі XC40 з двигуном внутрішнього згоряння, а нові електромобілі Volvo будуть створювати на окремій електричній платформі. Так, Volvo EX90 збудували на модульній платформі SEA1, розробленій китайською компанією Geely для електромобілів з колісною базою близько трьох метрів.

Можливо, новий кросовер компанії Volvo називатиметься EX60. Ця назва чудово підходить під нову номенклатуру назв шведського автогіганта (EX).

Раніше стало відомо, що Tesla відкликала 40 000 електромобілів через проблеми з гідропідсилювачем керма.