У 2023 році з'явиться новий кросовер Volvo

Компанія Volvo у 2023 році випустить на ринок новий електричний кросовер, який за своїми розмірами буде трохи меншим, ніж Volvo EX90. На це натякнув генеральний директор Volvo Джим Роуен.

У 2023 році з'явиться новий кросовер Volvo

На початку листопада 2022 року відбулася офіційна презентація нового електричного кросовера Volvo EX90. Він буде флагманом електричних моделей Volvo. У продажу він з'явиться у 2023 році.

Volvo називає EX90 "комп'ютером на колесах". Це найтехнологічніший автомобіль компанії Volvo.

У тому ж 2023 році Volvo випустить ще один електричний кросовер. Він буде трохи меншим, ніж EX90. Він матиме деякі елементи дизайну, схожі на EX90 (наприклад, однакові задні ліхтарі).

У 2023 році з'явиться новий кросовер Volvo

Звичайно, Volvo вже має компактний електричний кросовер XC40 Recharge, але новинка буде трохи більше і отримає інший дизайн. До того ж, XC40 Recharge побудований на базі XC40 з двигуном внутрішнього згоряння, а нові електромобілі Volvo будуть створювати на окремій електричній платформі. Так, Volvo EX90 збудували на модульній платформі SEA1, розробленій китайською компанією Geely для електромобілів з колісною базою близько трьох метрів.

Можливо, новий кросовер компанії Volvo називатиметься EX60. Ця назва чудово підходить під нову номенклатуру назв шведського автогіганта (EX).

У 2023 році з'явиться новий кросовер Volvo

Раніше стало відомо, що Tesla відкликала 40 000 електромобілів через проблеми з гідропідсилювачем керма.


Максимов Віталій, Тудей





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