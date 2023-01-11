Шпигуни вперше показали найменший кросовер Volvo

Компанія Volvo вперше почала тестувати на дорогах загального користування новий компактний електричний кросовер Volvo EX30. Фотошпигуни помітили його під час тестів у Китаї.

Шпигуни вперше показали найменший кросовер Volvo

Volvo EX30 – це найменший кросовер у модельній лінійці Volvo. Його тестують у сильно закамуфльованому вигляді, тому поки важко сказати щось конкретне про його дизайн.

Цей кросовер розробляють у Китаї на платформі SEA, яка, до речі, є основою для smart #1. За розмірами ці кросовери будуть приблизно однакові. Очікується, що шведський кросовер матиме салон преміальної якості. Він отримає, як і всі моделі Volvo, велику кількість систем безпеки, у тому числі активних систем безпеки та допомоги водію.

Шпигуни вперше показали найменший кросовер Volvo

Очікується, що у Volvo EX30 буде передній привід та електромотор у кількох варіантах потужності. У топової версії потужність електромотора складе 220 к.с. Запас ходу - трохи більше 400 км, але скільки конкретно - поки що не відомо.

Volvo офіційно представить Volvo EX30 у 2023 році. Продаж цього електричного кросовера розпочнеться незабаром після його дебюту.

Раніше стало відомо, що позашляховик Volvo EX90 матиме версію з двома рядами сидінь.


Максимов Віталій, Тудей





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