Буде багато електромобілів: Honda показала e:N2 Concept

Компанія Honda офіційно представила у Шанхаї новий концепт Honda e:N2 Concept. На його базі японський автогігант створить декілька нових електромобілів.

Буде багато електромобілів: Honda показала e:N2 Concept

Восени 2021 року Honda показала e:N Concept. Він демонстрував, якими будуть електромобілі нової родини e:N. У 2022 році в Китаї з'явилися у продажу два електричні кросовери цього сімейства - e:NS і e:NP1.

Тепер на базі концепту e:N2 компанія Honda випустить ще кілька нових автомобілів із електричною силовою установкою. Стверджується, що їх продаватимуть лише в Китаї через спільні підприємства Dongfeng Honda та GAC Honda. Але ми не відкидаємо, що ці електромобілі можуть стати глобальними моделями. Вже були приклади, коли регіональні моделі виходили глобальний ринок.

Буде багато електромобілів: Honda показала e:N2 Concept

Який кузов у концепту e:N2 – сказати важко. Сама компанія Honda стверджує, що його стиль не належить до жодної з існуючих категорій. Проте деякі журналісти відносять його до кросоверів. Він має сучасний дизайн з футуристичними фарами. Який інтер'єр цього концепту – не відомо. Також не відомі його технічні та динамічні характеристики.

Концепт e:N створено на платформі e:N Architecture F. Вона спеціально розроблена для електрокарів сімейства e:N. До 2027 року Honda має намір створити та випустити на ринок 10 моделей цього електричного сімейства.

Буде багато електромобілів: Honda показала e:N2 Concept

Нагадаємо, раніше дебютував кросовер Honda CR-V шостого покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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