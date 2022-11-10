Toyota показала на тизерах Prius нового покоління

Компанія Toyota показала на тизерах свій новий автомобіль із гібридною силовою установкою. Його офіційна прем'єра відбудеться вже зовсім скоро – 16 листопада 2022 року. Можливо, перед нами Toyota Prius нового покоління.

Toyota Prius - це перший у світі масовий гібридний автомобіль. Його перше покоління з'явилося у 1997 році. Наразі покупцям пропонують його четверте покоління (з 2015 року). Тобто Prius четвертого покоління вже давно на ринку й випуск його нового покоління вже назрів.

Компанія Toyota не сказала, який саме автомобіль вона офіційно представить 16 листопада. Вона просто опублікувала тизер та дату дебюту. Але ми знаємо, що це не електромобіль, а автомобіль із гібридною силовою установкою. На тизері є напис Hybrid Reborn, а силует нагадує седан (ліфтбек).

За чутками, Prius нового покоління, як і раніше, матиме кілька версій гібридної силової установки, а у 2025 році у нього може з'явитися воднева версія. Однак, ще раз повторимо, офіційно цю інформацію не підтверджено.

Новий Prius отримає сучасні технології та нове обладнання. Боси компанії Toyota хочуть, щоб він, як і раніше, був лідером у своєму сегменті.

Нагадаємо, раніше Toyota представила свій новий кросовер Toyota Urban Cruiser Hyryder.