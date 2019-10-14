Двое сотрудников "скорой" погибли в Киеве из-за ДТП на Троещине

Водитель не пропустил автомобиль медиков с включенными маячками и сиреной.

Фото: Виталий Мирошниченко

В Киеве на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". В результате аварии погибли два человека - водитель и фельдшер скорой.

Как рассказали LB.ua свидетели, "скорая" с включенными маячками и сиреной проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора. Справа от нее на перекресток на свой "зеленый" выехал легковой Peugeot 308, водитель которого не увидел и не услышал "скорую". В результате столкновения автомобиль "скорой" перевернулся на бок.

Очевидцы собственноручно поставили "скорую" на колеса и оказали женщине-врачу первую помощь. 60-летний водитель медицинского автомобиля получил смертельные травмы. 23-летняя женщина-медик была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и умерла в больнцие. Еще один пострадавший фельдшер был госпитализирован.

Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко

Мужчина и двое подростков, которые находились в легковушке, от помощи врачей отказались.

По данному факту начато расследование в рамках производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса.

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