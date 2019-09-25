Nissan показал обновленный Patrol.

Здоровенный Nissan Patrol выпускается с 2010 года, и пять лет назад у него был первый рестайлинг. Теперь случился и второй: после серии шпионских снимков появилась и официальная фотосессия.

Спереди появились фирменные для «Ниссанов» бумеранги ходовых огней и новое прочтение V-образной решетки радиатора. Задние фонари тоже получили стилизованные под букву V габаритки и – впервые на «Ниссане» - динамические указатели поворота.

При взгляде спереди можно подумать, что перед нами абсолютно новая машина. Оформление кормы внедорожнику поменяли в гораздо меньшей степени, а профиль вообще остался тем же самым. Так что – именно рестайлинг, а не следующее поколение. Не претерпели изменений и двигатели. На Ближнем Востоке (а других версий пока не представлено) это бензиновые атмосферники 4.0 V6 и 5.6 V8 отдачей 275 и 400 л.с. соответственно.

На приборной панели теперь два больших сенсорных дисплея. Внедорожнику заменили руль и улучшили материалы отделки. Модной ныне цифровой приборки, судя по всему, не появилось: на снимке видны обычные циферблаты. В списке опций присутствуют недоступные прежде системы активной безопасности, включая функцию автоторможения с распознаванием пешеходов.