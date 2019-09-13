Hyundai поддержит проект IONITY для расширения сети электрозарядных станций

Hyundai поддержит проект IONITY для расширения сети электрозарядных станций

Hyundai Motor Company объявила о присоединении к проекту IONITY по развитию сети зарядных станций для транспортных средств с электрическим приводом.

Инициатива IONITY была анонсирована в 2017 году рядом всемирно известных автопроизводителей. Это совместное предприятие создано такими гигантами, как BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group с Porsche AG.

IONITY ставит своей целью развитие инфраструктуры электрозарядных станций на территории европейских стран. Ожидается, что к 2020 году в состав сети войдут 400 станций быстрой зарядки. Плотность размещения этих установок составит в среднем одну станцию на каждые 120 километров основных европейских автомагистралей. Таким образом, владельцы электрокаров смогут путешествовать по Европе, не беспокоясь о возможном отсутствии станций зарядки на пути следования.

Hyundai поддержит проект IONITY для расширения сети электрозарядных станций

Уже сейчас в Европе работают около 140 зарядных станций; ещё 50 находятся на стадии строительства. Технология IONITY характеризуется зарядной мощностью до 350 киловатт. Универсальность стандартной зарядной системы Combined Charging System обеспечивает максимально широкую совместимость с различными электромобилями.

Hyundai окажет IONITY финансовую поддержку, что позволит увеличить скорость строительства сети. Решение о присоединении к этой сети даёт дополнительные преимущества европейским клиентам Hyundai. Начиная с 2021 года электромобили Hyundai будут оснащаться системами зарядки напряжением 800 вольт, что даст возможность использования максимальной мощности зарядки IONITY в 350 киловатт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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