Рада направила штрафы за перегруз в Дорожный фонд

Верховная Рада в четверг внесла изменения в Бюджетный кодекс, решив направить административные штрафы за перегруз автомобилей в Дорожный фонд.

Законопроект 1063 проголосовали в обоих чтениях, во время финального голосования его поддержали ХХ депутатов.

11 сентября парламент приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле, прописав в законе об автомобильном транспорте штрафы за перегруз. За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов.

Кроме того, в статье 122-2 КУоАП прописаны штрафы для водителей за отказ остановиться по требованию инспектора Укртрансбезопасности, а в статье 132-1 КУоАП - штрафы за нарушение правил проезда крупногабаритными и крупновесовыми транспортными средствами автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами.

Сегодняшнее решение направляет все эти штрафы в Дорожный фонд.

Напомним, что с 1 января 2018 года начинает свою работу государственный Дорожный фонд в составе специального фонда государственного бюджета.

В Дорожный фонд идет акцизный налог с произведенных в Украине и ввезенных на ее таможенную территорию подакцизных нефтепродуктов и транспортных средств; ввозная пошлина на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним; плата за проезд по автомобильным дорогам; концессионные платежи.