У Києві поліція затримала серійного викрадача елітних машин

У Києві поліцейські затримали 50-річного місцевого жителя, якого підозрюють у викраданнях елітних автомобілів. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

У Києві поліція затримала серійного викрадача елітних машин

За даними досудового слідства, фігурант із вулиці Сергія Данченка викрав позашляховик Toyota. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження та почали шукати автомобіль й причетних до злочину осіб.

Було встановлено, що фігурант виїхав із Києва, а потім продав позашляховик третім особам. Автомобіль знайшли у Черкаській області. Через деякий час затримали чоловіка, який його викрав. Під час затримання він чинив опір. Це 50-річний киянин. Він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення елітних автомобілів та за давання хабара правоохоронцю.

Під час обшуків в автомобілі фігуранта та за місцем його проживання було знайдено інструменти для відкриття автомобілів, технічні пристрої, мобільні телефони, гроші та чернові записи, які доводять його провину у злочині. Досудове слідство триває.

Раніше стало відомо, що в Івано-Франківську два волонтери продавали автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для Збройних Сил України.


Максимов Віталій, Тудей





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