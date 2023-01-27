У лютому Рада може затвердити розмитнення автомобілів через “Дію“

Народні депутати Верховної Ради можуть вже у лютому 2023 року затвердити у першому читанні законопроект, який передбачає введення розмитнення автомобілів на іноземних номерах через мобільний додаток "Дія". Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

У лютому Рада може затвердити розмитнення автомобілів через “Дію“

Йдеться, зокрема, про законопроекти №7466 та 7468, які зареєстрували в українському парламенті у минулому році (якщо бути точнішим, то 15 червня 2022 року).

Автори законопроекту №7466 виходили з того, що зараз українці при розмитненні та реєстрації автомобілів сплачують чотири окремі податки та збори. Це утворює зайву бюрократичну процедуру, яка є обтяжливою для громадян. Тому пропонується запровадити нову схему розмитнення. Пропонується не брати до уваги вартість автомобіля.

Формула вартості розмитнення автомобілів залежатиме від віку, типу й об'єму двигуна, та ексклюзивності транспортного засобу (тобто чим дорожчий автомобіль, чим він новіший і потужніший – тим більше потрібно буде заплатити за його розмитнення). При цьому, власник автомобіля сплачуватиме акциз та податок на додану вартість.

Завдяки цьому з процесу розмитнення автомобілів на іноземних номерах буде виключено митницю. Тобто, більше не буде корупційної складової на митниці.

Автори законопроекту вважають, що розмитнення автомобілів через мобільний додаток "Дія" допоможе ліквідувати такі шахрайські схеми, як: зміна показників одометра, підробка договорів купівлі-продажу автомобілів, вказівка неіснуючих пошкоджень та несправностей автомобіля, а також зміна модифікації автомобіля.

У лютому Рада може затвердити розмитнення автомобілів через “Дію“

Крім того, автори законопроекту №7466 очікують, що протягом 5 років після введення нової схеми вартість розмитнення автомобілів знизиться на 30%. Сам процес розмитнення через смартфон займе не більше 10 хвилин.

Базова ставка податку для автомобіля у віці 0 років становитиме 1,54, для авто у віці 1 рік – 1,36, 2 роки – 1,15 тощо. Ставка податку для автомобілів віком від 11 років становитиме 0,70.

Нагадаємо, розмитнення автомобілів через додаток "Дія" планували запровадити ще у 2021 році. Потім – влітку 2022 року. Однак нової схеми розмитнення досі навіть у першому читанні не розглянули народні депутати.

Відомо, що технічно розмитнення машин через "Дію" вже практично готове. Наразі залишилося слово за народними депутатами.

Раніше стало відомо, що українцям можуть заборонити розплачуватись готівкою за бензин та дизельне паливо. Так хочуть ліквідувати нелегальний ринок автомобільного палива.


Максимов Віталій, Тудей





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