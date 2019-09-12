Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes EQV.

Год назад на Парижском автосалоне концерн Daimler презентовал первую машину суббренда EQ, созданного специально под электромобили. Ей оказался кроссовер Mercedes EQC – близкий родственник (за исключением силовой установки, разумеется) вседорожника GLC. Второй моделью стал минивэн EQV.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes EQV.

Даже беглого взгляда на фотографии достаточно, чтобы понять: мерседесовцы не стали пока утруждать себя созданием новых платформы и кузова, а просто перевели на электротягу хорошо всем знакомый Mercedes V-Class. Машину предложат в двух вариантах длины – 5140 миллиметров с колесной базой 3200 миллиметров и 5370 миллиметров с базой 3430 миллиметров. Мест в салоне семь или восемь соответственно.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes EQV.

Электромотор, установленный на передней оси, развивает 204 л.с. и 362 Нм. Литий-ионный аккумулятор емкостью 100 кВт*ч обеспечивает запас хода до 405 километров по новому циклу WLTP. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч, что типично для электромобилей.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes EQV.

Специальный режим ездовых настроек Е+ обеспечивает наиболее рачительный расход энергии и максимальный запас хода. В нем реализовано управление в одну педаль, когда рекуперация настолько эффективна, что водителю нет нужды нажимать на тормоз: машина активно замедляется уже при отпускании газа. Интенсивность рекуперации регулируется подрулевыми лепестками, унаследованными от V-класса с ДВС и коробкой передач.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes EQV.

В интерьере присутствуют акценты голубого цвета и оттенка розового золота. Снаружи Mercedes EQV отличает от V-класса иная решетка радиатора и зарядный лючок под «глазом» левой фары. C 10% до 80% аккумулятор можно наполнить за 45 минут, если «присосаться» к мощной станции на 110 кВт.

Следующими моделями электрического суббренда должны стать хэтчбек EQA и лифтбек представительского класса EQS.

Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes EQV.
Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes EQV

Компанию кроссоверу EQC составил минивэн EQV.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.

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