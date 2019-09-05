"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд на фестиваль дерунов в Коростень

Поезд отправится из Шостки 14 сентября в 1:48, в обратном направлении из Коростеня отправится в 16:55 по направлению в Киев.

"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд на фестиваль дерунов в Коростень
Фото: tamtour

"Укрзализныця" на 14 сентября запустила дополнительный поезд №896 в Коростень, на фестиваль дерунов. Об этом сообщается в пресс-центре перевозчика.

"Укрзализныця поможет всем ценителям национальной кухни посетить фестиваль дерунов. На один день, 14 сентября, компания продлила маршрут поезда №896 Шостка - Киев-Волынский до Коростеня, где и будет происходить это традиционное ежегодное мероприятие. Позаботились и о возвращении активных поклонников дерунов домой: назначен дополнительный поезд №898 Коростень - Киев-Пассажирский", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

Поезд № 896 отправится из Шостки 14 сентября в 1:48 и прибудет в Коростень в 10:25. В обратном направлении поезд № 898 отправится из Коростеня в 16:55 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 19:39.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Киев-Волынский, Святошино, Буча, Клавдиево, Бородянка, Тетерев, Малин и т.д..

Перевозчик так же напоминает, что фестиваль дерунов ежегодно проходит во вторую субботу сентября в Древлянском парке Коростеня.

Напомним, в прошлом году на этом фестивале приготовили рекордный дерун весом 180 кг. Его длина составила 1,62 м, ширина - 1,2 м. Предыдущий дерун-рекордсмен весил 118 килограммов.

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