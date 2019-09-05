Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000

Компания Porsche представила свой первый серийный электромобиль — им стала модель Taycan, построенная на базе концепта Mission E, пишут AIN.UA

Характеристики

Основные характеристики спорткара:

запас хода до 450 км по циклу WLTP;

батарея объемом 93,4 кВч;

поддержка зарядок мощностью до 270 кВ;

разгон с 0 до 100 км/ч за 2,8 сек (версия Turbo S);

максимальная скорость — 260 км.

Дома Taycan можно заряжать адаптером на мощности до 11 кВт.

Внешний вид Taycan почти не отличается от концепт-версий. У машины очень низкая посадка пассажиров, пишет Electrec, а внутри используется множество сенсорных экранов.

Также Porsche отмечает, что в салоне машины используются только эко-материалы. Багажников два: задний на 336 литров и передний на 81 литр.

Стоимость

Ожидалось, что стартовая цена на Taycan составит около $90 000, но Porsche начала с более продвинутых версий. Сейчас для заказа доступны комплектаций Turbo и Turbo S, цена начинается от $150 000.

Taycan со всеми дополнительными опциями обойдется в $182 000. Более доступные варианты появятся в продаже в следующем году.