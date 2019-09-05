Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000

Компания Porsche представила свой первый серийный электромобиль — им стала модель Taycan, построенная на базе концепта Mission E, пишут AIN.UA

Характеристики

Основные характеристики спорткара:

  • запас хода до 450 км по циклу WLTP;
  • батарея объемом 93,4 кВч;
  • поддержка зарядок мощностью до 270 кВ;
  • разгон с 0 до 100 км/ч за 2,8 сек (версия Turbo S);
  • максимальная скорость — 260 км.
Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000

Дома Taycan можно заряжать адаптером на мощности до 11 кВт.

Внешний вид Taycan почти не отличается от концепт-версий. У машины очень низкая посадка пассажиров, пишет Electrec, а внутри используется множество сенсорных экранов.

Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000

Также Porsche отмечает, что в салоне машины используются только эко-материалы. Багажников два: задний на 336 литров и передний на 81 литр.

Стоимость

Ожидалось, что стартовая цена на Taycan составит около $90 000, но Porsche начала с более продвинутых версий. Сейчас для заказа доступны комплектаций Turbo и Turbo S, цена начинается от $150 000.

Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000

Taycan со всеми дополнительными опциями обойдется в $182 000. Более доступные варианты появятся в продаже в следующем году.


Михаил Сапитон, AIN

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
NASA протестировало систему переднего обзора сверхзвукового самолетаNASA протестировало систему переднего обзора сверхзвукового самолета
Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" завершили заводские испытания
Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в КитаеTesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае
Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2
Зеленский предложил Раде отложить штрафы для "евробляхеров"Зеленский предложил Раде отложить штрафы для "евробляхеров"
Блок рекламы


Похожие новости
Электромобиль Porsche устроил дрэг-гонку на авианосце «Хорнет»
Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонкаMercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка
Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в КитаеTesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае
Складной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 кмСкладной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 км
Hyundai покажет электрокар в стиле ретро на Международном автосалоне во ФранкфуртеHyundai покажет электрокар в стиле ретро на Международном автосалоне во Франкфурте
Первый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за суткиПервый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за сутки
В Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собакуВ Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку
Первый электрокар Mazda замечен на улицах НорвегииПервый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS, Alpine A110: дрэг-гонкаToyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS, Alpine A110: дрэг-гонка
Porsche выпустила самый мощный CayennePorsche выпустила самый мощный Cayenne
Последние новости
Подгружаем последние новости