Йшов не по “зебрі“: в Україні вперше визнали пішохода винуватцем ДТП

У Запоріжжі районний суд у своєму рішенні у справі №331/1193/23 визнав пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, винним у ДТП. Вперше в Україні пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, визнали винуватцем дорожньої аварії.

19 січня 2023 року в Запоріжжі пенсіонер перейшов дорогу поза пішохідним переходом. В результаті на нього наїхав автомобіль Mercedes-Benz. Автомобіль отримав механічні пошкодження (вм'ятина на капоті). Пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Патрульні поліцейські щодо нього склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

Пенсіонер написав заяву, в якій повідомив, що отримав незначні тілесні ушкодження, тому він відмовився пройти медичну експертизу та просив кримінальну справу закрити й розглянути справу в рамках адміністративного порядку.

До суду пенсіонер не з'явився, хоча йому було направлено повістку, і він достовірно знав, що судом розглядатиметься його притягнення до адміністративної відповідальності. Тож суд розглянув адміністративну справу без присутності відповідача.

Суд звернув увагу на те, що п. 4.4 правил дорожнього руху забороняє пішоходом у темний час доби та в погану погоду переходити дорогу або йти узбіччям без світловідбиваючих елементів. Згідно з п. 4.7 ПДР пішоходи повинні переходити проїжджу частину пішохідними переходами, а у разі їх відсутності – на перехрестях лініями тротуарів. П. 4.14 ПДР говорить про те, що пішоходи, перш ніж вийти на проїжджу частину, повинні переконатися, що немає небезпеки для них та для інших учасників дорожнього руху.

Суд дійшов висновку, що дії пішохода спричинили ДТП. Водій автомобіля Mercedes-Benz, помітивши пішохода, що вибіг на дорогу, почав екстрено гальмувати, але не зміг уникнути зіткнення.

Суд, вивчивши всі докази (у тому числі, наприклад, свідчення свідка та протокол огляду місця ДТП), визнав пішохода винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, але звільнив його від покарання у зв'язку із малою значимістю правопорушення. Суд зробив йому усне зауваження. Але тепер власник автомобіля Mercedes-Benz може через суд вимагати компенсацію матеріальних збитків та моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, коли водій не має пропускати пішохода на "зебрі". Про це стало відомо із рішення Третього апеляційного суду.