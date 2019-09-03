В Моршине маршрутный автобус столкнулся в КамАЗом

Более 10 человек госпитализированы.

В курортном Моршине Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.

В результате столкновения грузовика и автобуса с травмами госпитализировали более десяти человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Фото: facebook.com/Любомир Олексин

Авария произошла 2 сентября, около 16:45. Столкнулись маршрутный автобус Mercedes и грузовик "КамАЗ".

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлены более десяти человек.

Фото: facebook.com/Любомир Олексин

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 31 августа 10 людей пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Днепропетровской области.