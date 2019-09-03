В Моршине маршрутный автобус столкнулся в КамАЗом

Более 10 человек госпитализированы.

В курортном Моршине Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.

В результате столкновения грузовика и автобуса с травмами госпитализировали более десяти человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Фото: facebook.com/Любомир Олексин

Авария произошла 2 сентября, около 16:45. Столкнулись маршрутный автобус Mercedes и грузовик "КамАЗ".

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлены более десяти человек.

Фото: facebook.com/Любомир Олексин

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 31 августа 10 людей пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Днепропетровской области.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Мальорке в результате столкновения вертолета и самолета погибли семь человекНа Мальорке в результате столкновения вертолета и самолета погибли семь человек
Китайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобилиКитайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобили
«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата«Бентли» защитили от гранат и обстрела из автомата
Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2
Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Мариуполе, ему прострелили колесаПьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Мариуполе, ему прострелили колеса
Блок рекламы


Похожие новости
В Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кюветВ Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кювет
В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)
В Полтавской области микроавтобус попал под автобус, погибли два человекаВ Полтавской области микроавтобус попал под автобус, погибли два человека
В Ровно микроавтобус влетел в электроопору: один погибший, трое раненыхВ Ровно микроавтобус влетел в электроопору: один погибший, трое раненых
Во Львовской области автомобиль столкнулся с электричкойВо Львовской области автомобиль столкнулся с электричкой
Трассу Киев-Чоп перекрывали на несколько часов из-за ДТП фуры и микроавтобусаТрассу Киев-Чоп перекрывали на несколько часов из-за ДТП фуры и микроавтобуса
Во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погибла женщинаВо Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина
В Австрии застопорилось тестирование самоуправляемых автобусов после столкновения с пешеходомВ Австрии застопорилось тестирование самоуправляемых автобусов после столкновения с пешеходом
При столкновении двух автобусов на Буковине пострадали 7 взрослых и младенецПри столкновении двух автобусов на Буковине пострадали 7 взрослых и младенец
При столкновении с автобусом в Николаевской области погиб мужчина и двое детейПри столкновении с автобусом в Николаевской области погиб мужчина и двое детей
Последние новости
Подгружаем последние новости