Судно "Мрия", поставлявшее топливо в Крым, доставлено в порт Херсона

Суд арестовал "Мрию" 19 августа.

Арестованное судно "Мрия", которое подозревают в поставках топлива для подразделений Чернорноморского флота РоSSии в оккупированный Севастополь, доставлено в порт Херсона.

Фото: dpsu.gov.ua

Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщает, что пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления, сотрудники СБУ в АР Крым при поддержке пограничного спецподразделения и морской охраны выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия" к месту хранения.

"Из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранение от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось 4 суток доставлять судно из акватории Черного моря в порт Херсона", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

В настоящее время судно находится в Херсонском морском порту под охраной.

В Госпогранслужбе отмечают, что представители судовладельца пытаются дискредитировать законные действия правоохранителей различными путями, в том числе через средства массовой информации.

Напомним, 10 августа 2019 года прокуратура АР Крым, провела обыск на судне "Мрия" в Херсоне, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

13 августа Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна "Мрия". Однако тогда суд отказал в его удовлетворении.

19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым и наложил арест на судно "Мрия".

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