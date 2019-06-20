В Киеве обновили станцию городской электрички
Подход к станции оборудовали пандусами.
В Киеве реконструировали и обновили подъезд и подход к станции городской электрички "Вышгородская".
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
"Обновленная навигация, турникетные группы с возможностью воспользоваться всеми способами оплаты - от билета на термобумаге до PayPass, карточкой киевлянина и Kyiv Smart Card. Кстати, приобрести и пополнить последнюю вы теперь можете прямо на месте, ведь для удобства установлен дополнительный терминал самообслуживания. Лифты и пандусы для маломобильных групп населения, системы видеонаблюдения и современного освещения, фем-покрытия и, как всегда, - уникальная айдентика от Киевпастранс", - говорится в сообщении.
Также на станции - Wi-Fi в свободном доступе.
Как сообщалось, в феврале на станциях городской электрички в Киеве установили турникеты для бесконтактной оплаты.
Напомним, ко Дню города в Киеве 25 мая открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.
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Транспорт
20.06.2019 10:55