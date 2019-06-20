В Киеве обновили станцию городской электрички

Подход к станции оборудовали пандусами.

В Киеве обновили станцию городской электрички
Фото: kpt.kiev.ua

В Киеве реконструировали и обновили подъезд и подход к станции городской электрички "Вышгородская".

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

"Обновленная навигация, турникетные группы с возможностью воспользоваться всеми способами оплаты - от билета на термобумаге до PayPass, карточкой киевлянина и Kyiv Smart Card. Кстати, приобрести и пополнить последнюю вы теперь можете прямо на месте, ведь для удобства установлен дополнительный терминал самообслуживания. Лифты и пандусы для маломобильных групп населения, системы видеонаблюдения и современного освещения, фем-покрытия и, как всегда, - уникальная айдентика от Киевпастранс", - говорится в сообщении.

Также на станции - Wi-Fi в свободном доступе.

Фото: kpt.kiev.ua

Фото: kpt.kiev.ua

Как сообщалось, в феврале на станциях городской электрички в Киеве установили турникеты для бесконтактной оплаты.

Напомним, ко Дню города в Киеве 25 мая открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршрутокНа стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток
Во время авиашоу в Польше самолет упал в реку
Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1
В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса
Омелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать КоломойскийОмелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать Коломойский
Блок рекламы


Похожие новости
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальтНа Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса
В Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с ФордомВ Киеве патрульный Приус во время погони столкнулся с Фордом
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в КиевеЧетыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве
У Администрации президента в Киеве открыли пункт проката велосипедов
В Киеве начали строить бетонные конструкции под новый Шулявский путепроводВ Киеве начали строить бетонные конструкции под новый Шулявский путепровод
В Киеве из-за жары ограничено движение грузовиковВ Киеве из-за жары ограничено движение грузовиков
С 22 июня в Киеве начнется капремонт Борщаговского путепроводаС 22 июня в Киеве начнется капремонт Борщаговского путепровода
В Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погибВ Киеве Mercedes врезался в пристройку около ТЦ "Домосфера", водитель погиб
В Киеве самолет совершил аварийную посадку на водуВ Киеве самолет совершил аварийную посадку на воду
Последние новости
Подгружаем последние новости