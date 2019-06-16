SkyUp в октябре запустит рейс "Киев - Львов"

Стоимость билетов от 497 гривен в одну сторону.

SkyUp в октябре запустит рейс "Киев - Львов"
Фото: facebook/LvivAirport

Авиакомпания SkyUp с 28 октября запустит регулярный рейс "Киев - Львов". Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов", передают Українські Новини.

"Первым направлением, которое откроет отечественный лоукостер со Львова будет Киев", - говорится в сообщени.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из Киева в понедельник в 10:00, а в пятницу в 19:05. Вылет из Львова в понедельник в 8:00, в пятницу в 21:05.

Время полета - один час.

Стоимость билетов от 497 гривен в одну сторону и от 997 гривен в две стороны.

Напомним, ранее SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси.


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