Евросоюз вводит правила использования дронов

Правила вступят в силу в течение 20 дней, однако на практике их начнут применять только через год.

Евросоюз вводит правила использования дронов
Фото: Hi-Tech Mail.Ru

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) во вторник опубликовало принятые правила использования беспилотных летательных аппаратов, передает DW.

"Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Правила необходимы для защиты граждан ЕС и одновременно обеспечивают свободное обращение беспилотников и равные условия их использования, отмечают в ведомстве.

Европейские правила содержат технические и эксплуатационные требования к дронам. Согласно им, начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу. Каждый беспилотник также подлежит регистрации, что позволит его отслеживание в случае необходимости. Это поможет предотвратить события вроде тех, что произошли в 2018 году в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории, что повлекло временную остановку всех рейсов и закрытие аэропортов.

Принятые EASA правила заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. Однако на практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их внедрения.


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