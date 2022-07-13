BMW розпочала вводити підписку за підігрів сидінь в уже проданих авто

Офіційного оголошення від компанії немає.

BMW розпочала вводити підписку за підігрів сидінь в уже проданих авто

Південна Корея стала першою країною, у торгових точках якої оголосили про запровадження підписки за підігрів сидінь в уже проданих авто BMW, крім того, ще в щонайменше чотирьох країнах оголошено початок підписки на цю послугу. Про це повідомляє The Verge.

Щомісячна підписка на підігрів передніх сидінь BMW коштує приблизно 18 дол., підписка на рік – 180 дол., на три роки – 300 дол. Також за 415 дол. можна придбати "необмежений доступ".

У Південній Кореї нові функції за підписками компанія почала впроваджувати у 2020 році.

А на сьогодні підписка на підігрів сидінь відкрита також у цифрових магазинах BMW у Великій Британії, Німеччині, Новій Зеландії та Південній Африці.

У той же час, зазначається, що BMW офіційно не повідомляє, коли саме і в яких країнах була запущена передплата.

"Якщо для деяких функцій програмного забезпечення, які можуть призвести до постійних витрат для виробника автомобілів (наприклад, автоматичні сповіщення камер дорожнього руху), стягнення плати за підписку виглядає більш розумним, то до підігріву сидінь виникають питання", – йдеться при цьому в статті.

Також, повідомляється, що згідно з інформацією цифрового магазину автомобільного бренду у Великій Британії, BMW блокує без підписки:

  • підігрів керма (від 12 дол. на місяць);
  • можливість записувати відео з камер автомобіля (235 дол. за "необмежене" використання)
  • спортивний пакет Iconic Sounds, який дозволяє відтворювати звуки двигуна у вашому автомобілі (за одноразову плату в 117 дол.)

Нагадаємо, у 2019 році автоконцерн BMW звинуватили у картельній змові. Разом з іншими автогігантами, як встановило розслідування Єврокомісії, вони перешкоджали розвитку технологій очищення вихлопних газів. Єврокомісія оштрафувала компанію BMW на суму понад мільярд євро.

На початку вторгнення Росії в Україну європейські автомобільні компанії BMW та Volkswagen оголосили, що призупиняють роботу ряду заводів через брак деталей, що імпортувалися з України. Гендиректор Volkswagen Херберт Дисс зазначив, що компанія розглядає і альтернативи, які включають зміну обладнання.

По матерiалам: The Verge /

Лія Ільченко, ZN.ua





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