"Укравтодор" показал четыре варианта объездной Борисполя
Новая дорога будет магистралью с разрешенной скоростью 130 км/час.
"Укравтодор" изучает четыре варианта прохождения новой объездной дороги вокруг Борисполя - два северных и два южных.
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".
Объездная будет начинаться или возле села Пролиски сразу после окончания городской черты Киева, или возле поворота на аэропорт.
После выбора оптимального маршрута нанятый подрядчик разработает технико-экономическое обоснование. Оно должно быть готово до декабря 2019 года.
Новая дорога будет магистралью категории 1а с максимальной скоростью движения 130 км/час.
Четырехполосная объездная дорога обеспечит проезд по харьковской трассе М-03 без заезда в Борисполь, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трасс Н-08 Борисполь-Запорожье и Т-10-18 Борисполь - Яготын.
Сейчас каждый день через Борисполь проезжает транзитом около 30 тысяч автомобилей.
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Транспорт
13.06.2019 20:22