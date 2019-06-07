В Киеве самолет совершил аварийную посадку на воду

В Киеве сегодня днем совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Об этом сообщил LB.ua источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева в 16:10. Сообщается, что самолет совершил аварийную посадку по техническим причинам, и сел на воду озера.

Экипаж самолета достален на берег, им надается медицинская помощь.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, в конце мая в Ровенской области при крушении вертолета Ми-8 погибли четверо военных.