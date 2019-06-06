Гоночный электрокар Volkswagen ID. R установил рекорд на сложнейшей трассе в мире

Гоночный автомобиль Volkswagen ID. R, оборудованный полностью электрическим приводом, установил новый рекорд — на этот раз на Северной петле трассы Нюрбургринга.

Напомним, что в прошлом году электромобиль Volkswagen ID. R под управлением французского пилота Ромена Дюма (Romain Dumas) побил рекорды прохождения горной трассы Пайкс-Пик и трассы фестиваля скорости в Гудвуде (для электрокаров).

Для заезда на Северной петле трассы Нюрбургринга болид Volkswagen ID. R был существенно доработан. Усовершенствованная версия автомобиля отличается значительно изменённым аэродинамическим обвесом, нацеленным на развитие максимально возможной скорости. Инженеры уделили большое внимание настройкам подвески, системе управления энергопотреблением и выбору оптимальных шин.

Северная петля Нюрбургринга, как заявляет Volkswagen, представляет собой самую сложную в мире гоночную трассу. На этот раз болидом снова управлял Ромен Дюма.

Volkswagen ID. R преодолел петлю за 6 минут 5,336 секунды, став самым быстрым электромобилем в истории трассы. Предыдущий рекорд, установленный британцем Питером Дамбреком (Peter Dumbreck) в 2017 году, улучшен сразу на 40,564 секунды. Средняя скорость во время заезда составила 206,96 км/ч.



