Гоночный электрокар Volkswagen ID. R установил рекорд на сложнейшей трассе в мире
Гоночный автомобиль Volkswagen ID. R, оборудованный полностью электрическим приводом, установил новый рекорд — на этот раз на Северной петле трассы Нюрбургринга.
Напомним, что в прошлом году электромобиль Volkswagen ID. R под управлением французского пилота Ромена Дюма (Romain Dumas) побил рекорды прохождения горной трассы Пайкс-Пик и трассы фестиваля скорости в Гудвуде (для электрокаров).
Для заезда на Северной петле трассы Нюрбургринга болид Volkswagen ID. R был существенно доработан. Усовершенствованная версия автомобиля отличается значительно изменённым аэродинамическим обвесом, нацеленным на развитие максимально возможной скорости. Инженеры уделили большое внимание настройкам подвески, системе управления энергопотреблением и выбору оптимальных шин.
Северная петля Нюрбургринга, как заявляет Volkswagen, представляет собой самую сложную в мире гоночную трассу. На этот раз болидом снова управлял Ромен Дюма.
Volkswagen ID. R преодолел петлю за 6 минут 5,336 секунды, став самым быстрым электромобилем в истории трассы. Предыдущий рекорд, установленный британцем Питером Дамбреком (Peter Dumbreck) в 2017 году, улучшен сразу на 40,564 секунды. Средняя скорость во время заезда составила 206,96 км/ч.
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Транспорт
06.06.2019 17:36