SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси
Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 гривен.
Авиакомпания SkyUp Airlines с 4 июня запустила прямой рейс из Одессы в грузинский город Кутаиси и обратно.
Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Одесса" в фейсбуке.
"Отныне Одессу и Кутаиси разделяют лишь 2 часа прямого перелета. Первые 119 пассажиров из Одессы уже прибыли в Кутаиси и, наверное, исследуют исторические памятники", - говорится в сообщении.
Авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам. Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 гривен.
Ранее сообщалось, что SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период.
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