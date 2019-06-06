SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси

Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 гривен.

SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси
Фото: facebook/Skyup-airlines

Авиакомпания SkyUp Airlines с 4 июня запустила прямой рейс из Одессы в грузинский город Кутаиси и обратно.

Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Одесса" в фейсбуке.

"Отныне Одессу и Кутаиси разделяют лишь 2 часа прямого перелета. Первые 119 пассажиров из Одессы уже прибыли в Кутаиси и, наверное, исследуют исторические памятники", - говорится в сообщении.

Авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам. Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 гривен.

Ранее сообщалось, что SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стеклоСкоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"
В Киеве обновили Детскую железную дорогуВ Киеве обновили Детскую железную дорогу
В Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получилВ Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получил
Британцы сделали сенсорное рулевое колесоБританцы сделали сенсорное рулевое колесо
Блок рекламы


Похожие новости
SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний периодSkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период
Лоукосты SkyUp начали летать в Барселону из трех украинских городовЛоукосты SkyUp начали летать в Барселону из трех украинских городов
Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"
Пятничный рейс Ryanair "Киев-Варшава" будет летать дважды в суткиПятничный рейс Ryanair "Киев-Варшава" будет летать дважды в сутки
Украинская авиакомпания Windrose будет летать из Одессы в Тель-АвивУкраинская авиакомпания Windrose будет летать из Одессы в Тель-Авив
Скандинавские авиалинии отменили более 600 рейсов из-за масштабной забастовки пилотовСкандинавские авиалинии отменили более 600 рейсов из-за масштабной забастовки пилотов
В Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадалиВ Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадали
Итальянский лоукост запустит рейсы из Одессы в Рим уже в апрелеИтальянский лоукост запустит рейсы из Одессы в Рим уже в апреле
МАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAXМАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX
Латвийская airBaltic запустила рейс из Львова в РигуЛатвийская airBaltic запустила рейс из Львова в Ригу
Последние новости
Подгружаем последние новости