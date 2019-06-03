SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период

Стоимость билета в одну сторону – от 502 грн.

SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период
Фото: facebook/Skyup-airlines

Со 2 июня украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять регулярные рейсы из Харькова в Одессу. Об этом сообщается в фейсбуке Одесского аэропорта.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Из Харькова в 14:00, а из Одессы в 16:00. Длительность полета - 1 час. Стоимость билета в одну сторону – от 502 грн.

Согласно данным в системе бронирования компании, последний рейс из Харькова запланирован на 29 сентября, из Одессы – на 13 октября.

В сообщении Одесского аэропорта отмечается, что первый самолет данного рейса прибыл полным: из Харькова в Одессу прилетело 153 человек, обратно – 109.

Флот авиакомпании SkyUp насчитывает шесть самолетов: четыре среднемагистральных Boeing 737-800 NG на 189 мест и два среднемагистральных Boeing 737-700 NG на 149 мест.

Напомним, с 25 мая 2019 года украинская авиакомпания SkyUp начала осуществлять регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону. Все рейсы будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону для рейса из Харькова - от 2,9 тыс. грн.


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