SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период
Стоимость билета в одну сторону – от 502 грн.
Со 2 июня украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять регулярные рейсы из Харькова в Одессу. Об этом сообщается в фейсбуке Одесского аэропорта.
Полеты будут осуществляться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Из Харькова в 14:00, а из Одессы в 16:00. Длительность полета - 1 час. Стоимость билета в одну сторону – от 502 грн.
Согласно данным в системе бронирования компании, последний рейс из Харькова запланирован на 29 сентября, из Одессы – на 13 октября.
В сообщении Одесского аэропорта отмечается, что первый самолет данного рейса прибыл полным: из Харькова в Одессу прилетело 153 человек, обратно – 109.
Флот авиакомпании SkyUp насчитывает шесть самолетов: четыре среднемагистральных Boeing 737-800 NG на 189 мест и два среднемагистральных Boeing 737-700 NG на 149 мест.
Напомним, с 25 мая 2019 года украинская авиакомпания SkyUp начала осуществлять регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону. Все рейсы будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону для рейса из Харькова - от 2,9 тыс. грн.
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03.06.2019 18:19