Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.

Чтобы понять, в каких деталях внешне изменился Lexus RX, лучше посмотреть для сравнения на фотографии дореформенной машины, показанной ровно четыре года назад. Это необходимо, так как набор отличий невелик.

Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.

Lexus RX примерил решетку радиатора с более изысканным рисунком, фары стали уже, а противотуманки поменяли форму и переехали в самый низ бампера. Сзади освежили графику фонарей и переоформили бампер. В профиль рестайлинговый вседорожник можно узнать разве что по новому дизайну колес диаметром 18 и 20 дюймов и двум цветам кузова, которых прежде не было, - бежевому и зеленому «металликам».

Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.

Джойстик на центральной консоли уступил место тачпаду. Стало ли удобнее – вопрос открытый. Прежде мультимедийки «Лексусов» были неидеальны по части общения с водителем. Зато теперь штатная система поддерживает функции Android Auto и Apple CarPlay и умеет реагировать на голосовые команды. Дисплей сенсорный, диагональю восемь или 12,3 дюйма в зависимости от комплектации.

Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.

Двигатели трогать не стали, а вот подвеску перенастроили. Стабилизаторы поперечной устойчивости стали толще, но одновременно и легче: внутри они полые. Дополнительные точки сварки сделали кузов жестче. Пружины и амортизаторы – с настройками в пользу большего комфорта. В результате обновленный RX должен ехать тише, мягче и точнее реагировать на повороты руля.

Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.

Комплекс активной безопасности отныне умеет видеть пешеходов в темноте и велосипедистов днем, лучше считывает дорожные знаки и разметку. В фары внедрены по паре поворотных зеркал. С их помощью пучок матричной LED-оптики перенастраивается быстрее, стало лучше освещение обочины, а пешехода в ближнем свете фар можно заметить с расстояния в 56 метров (было 32 метра).

Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.

Выпускать посвежевшие «эр-иксы» начнут в третьем квартале. Изменения коснутся и удлиненной версии RX L.

Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.
Lexus обновил кроссоверы RX и RX L

Основной упор при модернизации машины сделали на повышение уровня активной безопасности.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Lexus.


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