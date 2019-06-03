Lexus обновил кроссоверы RX и RX L.

Чтобы понять, в каких деталях внешне изменился Lexus RX, лучше посмотреть для сравнения на фотографии дореформенной машины, показанной ровно четыре года назад. Это необходимо, так как набор отличий невелик.

Lexus RX примерил решетку радиатора с более изысканным рисунком, фары стали уже, а противотуманки поменяли форму и переехали в самый низ бампера. Сзади освежили графику фонарей и переоформили бампер. В профиль рестайлинговый вседорожник можно узнать разве что по новому дизайну колес диаметром 18 и 20 дюймов и двум цветам кузова, которых прежде не было, - бежевому и зеленому «металликам».

Джойстик на центральной консоли уступил место тачпаду. Стало ли удобнее – вопрос открытый. Прежде мультимедийки «Лексусов» были неидеальны по части общения с водителем. Зато теперь штатная система поддерживает функции Android Auto и Apple CarPlay и умеет реагировать на голосовые команды. Дисплей сенсорный, диагональю восемь или 12,3 дюйма в зависимости от комплектации.

Двигатели трогать не стали, а вот подвеску перенастроили. Стабилизаторы поперечной устойчивости стали толще, но одновременно и легче: внутри они полые. Дополнительные точки сварки сделали кузов жестче. Пружины и амортизаторы – с настройками в пользу большего комфорта. В результате обновленный RX должен ехать тише, мягче и точнее реагировать на повороты руля.

Комплекс активной безопасности отныне умеет видеть пешеходов в темноте и велосипедистов днем, лучше считывает дорожные знаки и разметку. В фары внедрены по паре поворотных зеркал. С их помощью пучок матричной LED-оптики перенастраивается быстрее, стало лучше освещение обочины, а пешехода в ближнем свете фар можно заметить с расстояния в 56 метров (было 32 метра).

Выпускать посвежевшие «эр-иксы» начнут в третьем квартале. Изменения коснутся и удлиненной версии RX L.

Основной упор при модернизации машины сделали на повышение уровня активной безопасности.