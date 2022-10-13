Оновлений Lexus UX 300e отримав збільшений запас ходу

Компанія Lexus офіційно представила оновлений Lexus UX 300e. Цей кросовер отримав нову батарею, завдяки якій його запас ходу збільшився на 40% в порівнянні з моделлю попереднього року випуску.

Lexus UX 300e – це перший електромобіль у модельній лінійці Lexus. Його продажі почалися у 2019 році. У травні 2022 року з'явився оновлений Lexus UX із двигунами внутрішнього згоряння. Тепер настала черга оновленої електричної версії.

Якщо раніше UX 300e оснащувався літій-іонною батареєю на 54,4 кВт/год, то тепер у нього батарея на 72,8 кВт/год. Завдяки цьому запас ходу у японського компактного люксового електричного кросовера збільшився до 450 км, за циклом WLTC. Раніше він проїжджав 400 км.

Крім того, оновлений Lexus UX 300e оснащується електромотором потужністю 201 к.с. і 300 Нм крутного моменту.

У салоні з'явилася нова інформаційно-розважальна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм, у якого більша роздільна здатність, ніж раніше. Також у салоні відбулися й інші зміни. Наприклад, на стелі додали світлодіодне підсвічування.

Lexus почне продавати оновлений Lexus UX 300e у Європі навесні 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

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