Оновлений Lexus UX 300e отримав збільшений запас ходу

Компанія Lexus офіційно представила оновлений Lexus UX 300e. Цей кросовер отримав нову батарею, завдяки якій його запас ходу збільшився на 40% в порівнянні з моделлю попереднього року випуску.

Оновлений Lexus UX 300e отримав збільшений запас ходу

Lexus UX 300e – це перший електромобіль у модельній лінійці Lexus. Його продажі почалися у 2019 році. У травні 2022 року з'явився оновлений Lexus UX із двигунами внутрішнього згоряння. Тепер настала черга оновленої електричної версії.

Якщо раніше UX 300e оснащувався літій-іонною батареєю на 54,4 кВт/год, то тепер у нього батарея на 72,8 кВт/год. Завдяки цьому запас ходу у японського компактного люксового електричного кросовера збільшився до 450 км, за циклом WLTC. Раніше він проїжджав 400 км.

Оновлений Lexus UX 300e отримав збільшений запас ходу

Крім того, оновлений Lexus UX 300e оснащується електромотором потужністю 201 к.с. і 300 Нм крутного моменту.

У салоні з'явилася нова інформаційно-розважальна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм, у якого більша роздільна здатність, ніж раніше. Також у салоні відбулися й інші зміни. Наприклад, на стелі додали світлодіодне підсвічування.

Lexus почне продавати оновлений Lexus UX 300e у Європі навесні 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Оновлений Lexus UX 300e отримав збільшений запас ходу

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали, якою може бути Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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