Toyota патентує в Європі нову назву Lexus LFR

Компанія Toyota подала до Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу патентну заявку на назви Lexus LFR та LFR. Можливо, японський автогігант привезе e Європe новий автомобіль.

Toyota патентує в Європі нову назву Lexus LFR

Наприкінці 2021 року публіці показали концепт Lexus Electrified Sport Concept із електричною силовою установкою. З чуток, саме на його базі збудують новий Lexus LFR. У модельній лінійці Lexus він замінить LFA.

Нагадаємо, Lexus розпочав серію Lexus Future (LF) у 2003 році з седана LF-S. E 2005 році дебютував концепт LF-A. У ньому літера А позначала Apex. Зважаючи на все, незабаром з'явиться Lexus Future Revolution – LFR.

Toyota патентує в Європі нову назву Lexus LFR

Яку силову установку отримає Lexus LFR - ще не відомо. Наприклад, стверджується, що новий спортивний концепт Lexus Electrified Sport має запас ходу 700 км. У нього загальна потужність електричної силової установки досягає 1000 к.с. Такий автомобіль зможе розігнатися до 100 км/год лише за 2 секунди.

Очікується, що електричний Lexus Electrified Sport у продажу з'явиться до кінця 2020-х років. Але раніше розпочнеться продаж гібридної версії з 4,0 л двигуном V8 з подвійним турбонаддувом.

У будь-якому випадку, Lexus LFR обіцяє стати чудовим електромобілем. Якщо, звичайно, він справді з'явиться у продажу.

Toyota патентує в Європі нову назву Lexus LFR

Нагадаємо, раніше Toyota представила спортивну версію Toyota RAV4 GR Sport.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
ТОП-5 найбільш проблемних АКППТОП-5 найбільш проблемних АКПП
Верховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілимВерховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілим
Volvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФVolvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФ
На Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грнНа Закарпатті затримали директора автошколи: він вимагав за складання іспиту 8500 грн
Українці створили комплект портальних редукторів для Ford BroncoУкраїнці створили комплект портальних редукторів для Ford Bronco
Блок рекламы


Похожие новости
У Європі тестують новий Volkswagen PassatУ Європі тестують новий Volkswagen Passat
Водіїв попередили про нову небезпеку на дорогах України
У Європі з'явиться спортивний Toyota RAV4У Європі з'явиться спортивний Toyota RAV4
У Європі з'явився спеціальний Ford KugaУ Європі з'явився спеціальний Ford Kuga
Оновлений Lexus UX 300e отримав збільшений запас ходуОновлений Lexus UX 300e отримав збільшений запас ходу
Volkswagen T-Cross отримав нову спеціальну версіюVolkswagen T-Cross отримав нову спеціальну версію
Автомобілі Toyota отримають голосовий помічник із штучним інтелектомАвтомобілі Toyota отримають голосовий помічник із штучним інтелектом
Нова Toyota Crown отримає гібридні версіїНова Toyota Crown отримає гібридні версії
Коли у Києві знову працюватиме фунікулер: у КМДА назвали датуКоли у Києві знову працюватиме фунікулер: у КМДА назвали дату
Українці знову можуть обміняти “права“ онлайнУкраїнці знову можуть обміняти “права“ онлайн
Последние новости
Подгружаем последние новости