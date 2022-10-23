Toyota патентує в Європі нову назву Lexus LFR

Компанія Toyota подала до Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу патентну заявку на назви Lexus LFR та LFR. Можливо, японський автогігант привезе e Європe новий автомобіль.

Наприкінці 2021 року публіці показали концепт Lexus Electrified Sport Concept із електричною силовою установкою. З чуток, саме на його базі збудують новий Lexus LFR. У модельній лінійці Lexus він замінить LFA.

Нагадаємо, Lexus розпочав серію Lexus Future (LF) у 2003 році з седана LF-S. E 2005 році дебютував концепт LF-A. У ньому літера А позначала Apex. Зважаючи на все, незабаром з'явиться Lexus Future Revolution – LFR.

Яку силову установку отримає Lexus LFR - ще не відомо. Наприклад, стверджується, що новий спортивний концепт Lexus Electrified Sport має запас ходу 700 км. У нього загальна потужність електричної силової установки досягає 1000 к.с. Такий автомобіль зможе розігнатися до 100 км/год лише за 2 секунди.

Очікується, що електричний Lexus Electrified Sport у продажу з'явиться до кінця 2020-х років. Але раніше розпочнеться продаж гібридної версії з 4,0 л двигуном V8 з подвійним турбонаддувом.

У будь-якому випадку, Lexus LFR обіцяє стати чудовим електромобілем. Якщо, звичайно, він справді з'явиться у продажу.

Нагадаємо, раніше Toyota представила спортивну версію Toyota RAV4 GR Sport.