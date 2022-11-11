Lexus планує відродити Lexus CT, але як кросовер

Lexus планує відродити Lexus CT, який випускали в 2011-2022 роках. Але це буде не компактний хетчбек, а кросовер, повідомило японське видання Best Car Web з посиланням на інсайдерську інформацію.

Lexus планує відродити Lexus CT, але як кросовер

Lexus CT був найменшою моделлю в лінійці Lexus. Його навесні 2022 року зняли з конвеєра через погані продажі. Найдовше цей хетчбек протримався у Японії. У США його припинили продавати ще у 2017 році.

За даними Best Car Web, боси компанії Lexus хочуть надати ще один шанс CT. Вже розробляється друге покоління цієї моделі. Але це буде не хетчбек, а кросовер (не дивно, враховуючи величезну популярність кросоверів). До того ж, він отримає три варіанти трансмісії.

Зокрема, у нового Lexus CT будуть двигуни внутрішнього згоряння, а також гібридні версії та повністю електрична версія. Поки ніяких подробиць немає, але за даними Best Car Web, йдеться, наприклад, про 2,0 л гібридний двигун і про 2,5 л бензиновий мотор.

Lexus планує відродити Lexus CT, але як кросовер

Lexus CT першого покоління 2022 модельного року оснащувався чотирициліндровим 1,8 л двигуном та електромотором. Загальна потужність такої гібридної силової установки складала 134 к.с. Інших трансмісій він не мав.

Раніше компанія Toyota розробила новий кросовер Toyota Urban Cruiser Hyryder.


Максимов Віталій, Тудей





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