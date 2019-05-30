Skoda показала процесс постройки концептуального пикапа.

В Чехии у «Шкоды» работает собственная академия профессиональной подготовки. Для нее стало хорошей традицией каждый год силами студентов строить интересный концепт-кар на базе серийного автомобиля. В прошлом году, например, это был кабриолет Skoda Sunroq, сделанный из кроссовера Karoq.

В этом году молодежь строит пикап из вседорожника Kodiaq. Об этом свидетельствует обнародованный ранее «Шкодой» скетч, а теперь чехи показали на фото процесс работы над машиной. «Кодьяку» радикально перекроят кузов, водрузят машину на большие колеса с внедорожной резиной, установят на крышу световую LED-балку, а на передний бампер – кенгурятник и лебедку.

Над проектом трудятся 35 студентов при участии сотрудников технического, дизайнерского и производственного отделов марки. Автомобиль для академии бренда станет уже шестым по счету. Помимо упомянутого выше «Карока»-кабриолета, студенты построили двухместную Skoda Citigo, пикап из «Фабии», Rapid Spaceback в стиле купе и багги на базе Citigo.

Пикап рассекретят этим летом. Машину окрестили Mountiaq – от слов mountain, «гора», и Kodiaq.