Китайская компания Skywell запустит в Украине производство электрических автобусов
Китайская компания Skywell запустит в Украине производство своих электрических автобусов. Об этом сообщило украинское представительство компании, обратила внимание издание Autogeek, пишут
Украинские и китайские специалисты достигли соответствующего соглашения. Впрочем, пока конкретных договоренностей нет: стороны ведут переговоры, определяют сроки, технологии и процессы, рассказали в Skywell Ukraine.
В компании также уточнили, что переговоры займут «9-12 месяцев»: «Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине».
Skywell — крупный китайский производитель электрического транспорта, основанный в 2011 году. В компанию входит несколько предприятий, которые выпускают различные электроавтобусы, автомобили и детали к ним.
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29.05.2019 18:11