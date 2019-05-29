Китайская компания Skywell запустит в Украине производство электрических автобусов

Китайская компания Skywell запустит в Украине производство своих электрических автобусов. Об этом сообщило украинское представительство компании, обратила внимание издание Autogeek, пишут AIN.UA

Украинские и китайские специалисты достигли соответствующего соглашения. Впрочем, пока конкретных договоренностей нет: стороны ведут переговоры, определяют сроки, технологии и процессы, рассказали в Skywell Ukraine.

В компании также уточнили, что переговоры займут «9-12 месяцев»: «Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине».

Skywell — крупный китайский производитель электрического транспорта, основанный в 2011 году. В компанию входит несколько предприятий, которые выпускают различные электроавтобусы, автомобили и детали к ним.


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый Opel Corsa: первые фото.Новый Opel Corsa: первые фото.
В Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/чВ Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/ч
Топ-30 электрокаров по запасу хода и емкости батареи
В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"
В Волочиске сгорел моторный вагон электропоездаВ Волочиске сгорел моторный вагон электропоезда
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине введут учет ДТПВ Украине введут учет ДТП
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХКомпания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХ
Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"
Uber в Украине отказался от водителей авто на "евробляхах"Uber в Украине отказался от водителей авто на "евробляхах"
Украинская авиакомпания Windrose будет летать из Одессы в Тель-АвивУкраинская авиакомпания Windrose будет летать из Одессы в Тель-Авив
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и ДроноваПолиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Tesla начнет конкурировать с Uber: компания запустит беспилотное такси в 2020 годуTesla начнет конкурировать с Uber: компания запустит беспилотное такси в 2020 году
Audi вынуждена сократить производство электрокаров e-tronAudi вынуждена сократить производство электрокаров e-tron
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
Итальянский лоукост запустит рейсы из Одессы в Рим уже в апрелеИтальянский лоукост запустит рейсы из Одессы в Рим уже в апреле
Последние новости
Подгружаем последние новости