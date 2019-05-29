Китайская компания Skywell запустит в Украине производство электрических автобусов

Китайская компания Skywell запустит в Украине производство своих электрических автобусов. Об этом сообщило украинское представительство компании, обратила внимание издание Autogeek, пишут AIN.UA

Украинские и китайские специалисты достигли соответствующего соглашения. Впрочем, пока конкретных договоренностей нет: стороны ведут переговоры, определяют сроки, технологии и процессы, рассказали в Skywell Ukraine.

В компании также уточнили, что переговоры займут «9-12 месяцев»: «Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине».

Skywell — крупный китайский производитель электрического транспорта, основанный в 2011 году. В компанию входит несколько предприятий, которые выпускают различные электроавтобусы, автомобили и детали к ним.