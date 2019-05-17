Volkswagen Golf задерживается, но показывает интерьер.

В середине марта в интернете появились шпионские снимки «Фольксвагена Гольф» восьмого поколения, на которых автомобиль лишен камуфляжа. Похоже, что в деле эволюционного подхода к изменению внешности немцы превзошли себя! С некоторых ракурсов новинку не отличить от предшественника.

А вот внутрь автопапарацци заглянуть не сумели. Этот пробел на этой неделе закрыл сам Volkswagen, распространив рисунок приборной панели новинки. Golf, следуя за модой, отказывается от ставших старомодными физических клавиш. Похоже, что управлять климатом можно будет только через центральный дисплей, а слева от цифровой комбинации приборов примостится еще один экран. Короче говоря, интригующе.

Ранее стало известно, что начало выпуска «Гольфа» откладывается. Эту информацию подтвердил официальный источник – ответственный за маркетинг и продажи топ-менеджер «Фольксвагена» Юрген Штакманн. Изначально старт производства был запланирован на начало лета, публичный дебют на автосалоне во Франкфурте и начало продаж – на осень. Однако, по последней информации, продажи начнутся не раньше февраля 2020-го, а первый показ на «домашнем» моторшоу не состоится: придется ждать Женевы, а это уже март следующего года.

Изначально производитель отрицал наличие каких-либо проблем, списывая все на маркетинговые решения. Но уже месяц назад бытовали слухи, что новый Golf стал настолько «цифровым», что доведение электроники до идеала потребовало дополнительного времени. Так и оказалось. Штакманн признался: из-за того, что автомобиль перестал быть замкнутой системой, в нем теперь в 10 раз больше кода, чем в смартфоне. Электронику следует тщательно довести до ума, иначе возможны серьезные сбои, чего клиенты не простят.

Чуть позже «Гольфа» должна была дебютировать новая Skoda Octavia. Она перестала быть машиной «попроще» и теперь по навороченности не уступает «Фольксвагену». А раз так, вероятно, задержится и она – тоже до 2020 года.