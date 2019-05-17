Volkswagen Golf задерживается, но показывает интерьер.

В середине марта в интернете появились шпионские снимки «Фольксвагена Гольф» восьмого поколения, на которых автомобиль лишен камуфляжа. Похоже, что в деле эволюционного подхода к изменению внешности немцы превзошли себя! С некоторых ракурсов новинку не отличить от предшественника.

А вот внутрь автопапарацци заглянуть не сумели. Этот пробел на этой неделе закрыл сам Volkswagen, распространив рисунок приборной панели новинки. Golf, следуя за модой, отказывается от ставших старомодными физических клавиш. Похоже, что управлять климатом можно будет только через центральный дисплей, а слева от цифровой комбинации приборов примостится еще один экран. Короче говоря, интригующе.

Volkswagen Golf задерживается, но показывает интерьер.

Ранее стало известно, что начало выпуска «Гольфа» откладывается. Эту информацию подтвердил официальный источник – ответственный за маркетинг и продажи топ-менеджер «Фольксвагена» Юрген Штакманн. Изначально старт производства был запланирован на начало лета, публичный дебют на автосалоне во Франкфурте и начало продаж – на осень. Однако, по последней информации, продажи начнутся не раньше февраля 2020-го, а первый показ на «домашнем» моторшоу не состоится: придется ждать Женевы, а это уже март следующего года.

Изначально производитель отрицал наличие каких-либо проблем, списывая все на маркетинговые решения. Но уже месяц назад бытовали слухи, что новый Golf стал настолько «цифровым», что доведение электроники до идеала потребовало дополнительного времени. Так и оказалось. Штакманн признался: из-за того, что автомобиль перестал быть замкнутой системой, в нем теперь в 10 раз больше кода, чем в смартфоне. Электронику следует тщательно довести до ума, иначе возможны серьезные сбои, чего клиенты не простят.

Чуть позже «Гольфа» должна была дебютировать новая Skoda Octavia. Она перестала быть машиной «попроще» и теперь по навороченности не уступает «Фольксвагену». А раз так, вероятно, задержится и она – тоже до 2020 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В столице Мьянмы пилот посадил пассажирский самолет без переднего шасси
Апелляция Зайцевой поступила в Апелляционный судАпелляция Зайцевой поступила в Апелляционный суд
В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервисаВ Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса
У китайской армии появился свой “Черный ястреб”У китайской армии появился свой “Черный ястреб”
В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрдВ ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Интерьер Volkswagen Golf VIII: первое фото.Интерьер Volkswagen Golf VIII: первое фото.
Volkswagen и JAC построят в Китае завод по производству электромобилейVolkswagen и JAC построят в Китае завод по производству электромобилей
Электрический Volkswagen замахнулся на рекорд Нюрбургринга.Электрический Volkswagen замахнулся на рекорд Нюрбургринга.
Гоночный электромобиль Volkswagen ID. R готовится к новым рекордамГоночный электромобиль Volkswagen ID. R готовится к новым рекордам
Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.
Volkswagen обновил семейство Transporter.Volkswagen обновил семейство Transporter.
Власти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO компании в обмане инвесторовВласти США обвинили Volkswagen и бывшего CEO компании в обмане инвесторов
Автоматизация и трансформация: Volkswagen сократит тысячи рабочих местАвтоматизация и трансформация: Volkswagen сократит тысячи рабочих мест
Автосалон в Женеве 2019: Volkswagen Multivan.Автосалон в Женеве 2019: Volkswagen Multivan.
Автосалон в Женеве 2019: Volkswagen ID Buggy.Автосалон в Женеве 2019: Volkswagen ID Buggy.
Последние новости
Подгружаем последние новости