Audi обновила самую популярную модель

Вопреки банальному рестайлингу, автомобили довольно заметно изменились внешне: кроме обновлённых бамперов и оптики, у А4 изменены почти все кузовные панели. Острая подштамповка на передних и задних крыльях стала ещё глубже, а на дверях, наоборот, разгладилась и переехала под ручки. Бросаются в глаза новые фары в духе А6 — теперь светодиодные, а за доплату ещё и матричные. Фонари также стали симпатичнее.

Версия A4 Allroad получила решётку радиатора с вертикальными прутьями вместо горизонтальных, а в исполнении S line решётка затянута в крупную сетку. В салоне найти отличия от дорестайлинговой модели сложнее. Здесь появилась мультимедийная система MMI нового поколения с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма, поэтому с центрального тоннеля исчез блок управления с шайбой и кнопками.

Панель приборов в базовой комплектации обычная стрелочная, за доплату можно поставить знакомый по другим моделям 12,3-дюймовый дисплей. На европейский рынок обновленная А4 выходит с тремя двигателями: бензиновой двухлитровой турбочетвёркой с 12-вольтным стартер-генератором в трёх вариантах мощности — 35 TFSI (150 л.с.), 40 TFSI (190 л.с.) и 45 TFSI (245 л.с.), а также двумя турбодизелями — двухлитровой четвёркой у 40 TDI (190 л.с.) и трёхлитровым V6 у 45 TDI (231 л.с.).

Позже появятся и другие варианты, включая заряженную версию S4 с трёхлитровым турбодизелем V6 мощностью 347 лошадиных сил с комбинированным наддувом и 48-вольтным стартер-генератором. У всех модификаций, кроме 150-сильной бензиновой, будет семиступенчатый «робот» S tronic, а у дизельной с мотором V6 — восьмиступенчатый «автомат». На выбор — четыре варианта подвески. В Европе приём заказов уже открыт.



