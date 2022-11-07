Volkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілів

У США компанії Volkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілів через проблеми із системою контролю тиску в шинах (TPMS). Перевірка автомобілів розпочнеться у грудні 2022 року.

Volkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілів

Зокрема, у зв'язку із проблемою із системою контролю тиску в шинах Volkswagen перевірить такі моделі, як VW Tiguan LWB, Golf Alltrack, Golf R, Golf Sportswagen, а також Jetta 2019-2021 модельних років. У свою чергу, Audi перевірить Audi Q3, A3 Cabriolet та Audi A3.

За даними американської Національної адміністрації безпечного руху, у цих автомобілях в дуже рідкому випадку може повільно реагувати програмне забезпечення системи TPMS. Якщо всі чотири шини одночасно втрачають тиск з однаковою швидкістю, то система із запізненням повідомить про це водія. У США, згідно зі стандартами, система має зробити відповідне повідомлення протягом 20 хвилин.

Volkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілів

Чи були через цей дефект зареєстровані ДТП – не відомо. Volkswagen та Audi почнуть перевіряти у США вищевказані автомобілі у грудні 2022 року.

Нагадаємо, навесні 2022 року концерн Volkswagen відкликав у всьому світі понад 100 000 автомобілів Audi, Volkswagen, Seat та Skoda. Причина – можливе загоряння у моторному відсіку.

Раніше стало відомо, що у VW Golf з'явиться нова топова версія.


Максимов Віталій, Тудей





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