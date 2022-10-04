Renault зніме з конвеєра популярну модель

Компанія Renault у 2023 році зніме з конвеєра "заряджений" хетчбек Renault Megane RS. Про це повідомило австралійське видання Drive із посиланням на главу Renault Australia.

Renault зніме з конвеєра популярну модель

Попит на "заряджені" автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння знижується у Європі. У тому числі знизився попит на Megane RS. Тому боси французького автогіганта вирішили припинити випускати цю модель. Замість неї покупцям запропонують електромобіль. Мабуть, йдеться про Megane E-Tech з потужнішою електричною силовою установкою, щоб він відповідав позначенню RS.

Зараз найпотужніший Megane E-Tech оснащується електричною силовою установкою на 218 к.с. і 300 Нм крутного моменту. До 100 км/год він розганяється за 7,4 секунди. Стандартний Megane RS у комплектації Trophy оснащується 1,8 л двигуном із турбонаддувом потужністю 300 к.с. Очевидно, приблизно такі ж характеристики будуть і у Megane E-Tech RS, якщо він дійсно з'явиться у продажу.

Renault зніме з конвеєра популярну модель

А ось прямої заміни у Renault Megane RS із двигуном внутрішнього згоряння не буде. Як відомо, Renault, як і інші автовиробники, поступово переходить на випуск електромобілів. Навряд чи він інвестуватиме кошти у розробку моделі, інтерес до якої впав. До речі, у Renault є концепт Renault R5 Turbo 3E, який є "зарядженим" хетчбеком потужністю 375 к.с.

Renault зніме з конвеєра популярну модель

Нагадаємо, раніше Renault представив новий бюджетний кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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