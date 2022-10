Carbuyer назвав найкращі автомобілі 2023 модельного року

Британське видання Carbuyer назвало переможців премії Car of the Year серед автомобілів 2023 модельного року у кількох категоріях. Абсолютним переможцем виявився новий Kia Niro.

Зокрема, новий Kia Niro названо Car of the Year 2023 модельного року. Він також виявився найкращим у категоріях Best Small Family Car та Best Hybrid Car.

У категорії Best Large Electric Car найкращим названо купе-кросовер Nissan Ariya.

Переможцем у категорії Best small car названо Skoda Fabia, у категорії Best Large Family Car – Skoda Kodiaq, у категорії Best Estate Car – Skoda Octavia Estate. Як бачите, Skoda відзначилася у цьому рейтингу.

Слід зазначити, що цього року також відзначилися південнокорейські бренди. Так, пікап SsangYong Musso названо найкращим у категорії Best Pick-Up Truck. Він випередив багаторічного чемпіона Ford Ranger. Hyundai Tucson названий переможцем у категорії Best Family Car.

Крім того, у категорії Best Sports Car найкращим автомобілем названий BMW 2 Series, у категорії Best Convertible - MINI Convertible, у категорії Best Hot Hatchback - Hyundai i20 N, у категорії Best Hot SUV - Cupra Formentor, а в категорії Best Small Company Car - Cupra Born.

Експерти Carbuyer визначали найкращі автомобілі за кількома критеріями. Зокрема, враховувалися експлуатаційні витрати, безпека, технології, практичність та продуктивність.

