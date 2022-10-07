Carbuyer назвав найкращі автомобілі 2023 модельного року

Британське видання Carbuyer назвало переможців премії Car of the Year серед автомобілів 2023 модельного року у кількох категоріях. Абсолютним переможцем виявився новий Kia Niro.

Carbuyer назвав найкращі автомобілі 2023 модельного року

Зокрема, новий Kia Niro названо Car of the Year 2023 модельного року. Він також виявився найкращим у категоріях Best Small Family Car та Best Hybrid Car.

У категорії Best Large Electric Car найкращим названо купе-кросовер Nissan Ariya.

Переможцем у категорії Best small car названо Skoda Fabia, у категорії Best Large Family Car – Skoda Kodiaq, у категорії Best Estate Car – Skoda Octavia Estate. Як бачите, Skoda відзначилася у цьому рейтингу.

Слід зазначити, що цього року також відзначилися південнокорейські бренди. Так, пікап SsangYong Musso названо найкращим у категорії Best Pick-Up Truck. Він випередив багаторічного чемпіона Ford Ranger. Hyundai Tucson названий переможцем у категорії Best Family Car.

Carbuyer назвав найкращі автомобілі 2023 модельного року

Крім того, у категорії Best Sports Car найкращим автомобілем названий BMW 2 Series, у категорії Best Convertible - MINI Convertible, у категорії Best Hot Hatchback - Hyundai i20 N, у категорії Best Hot SUV - Cupra Formentor, а в категорії Best Small Company Car - Cupra Born.

Експерти Carbuyer визначали найкращі автомобілі за кількома критеріями. Зокрема, враховувалися експлуатаційні витрати, безпека, технології, практичність та продуктивність.

Нагадаємо, раніше експерти британського журналу What Car назвали 10 найнадійніших вживаних автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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