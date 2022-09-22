У Києві адвокат викрав два кросовери Audi Q7

У Києві адвоката підозрюють у тому, що він разом із спільником, погрожуючи співробітникам автосалону "Audi-Центр Київ", незаконно заволодів двома кросоверами Audi Q7. Про це повідомила прес-служба Офісу Генпрокурора України.

У Києві адвокат викрав два кросовери Audi Q7

За даними досудового слідства, ще на початку березня 2022 року адвокат разом із спільником прибув до автосалону і почав вимагати передати йому автомобілі. Вони погрожували застосувати насильство стосовно співробітників цього автосалону. Тому співробітники "Audi-Центр Київ" змушені були підкоритися.

Таким чином фігуранти незаконно привласнили два кросовери Audi Q7. Їхня загальна вартість становить майже 5 млн гривень.

Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Покарання за цією статтею – від 8 до 12 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.

У Києві адвокат викрав два кросовери Audi Q7

Адвокату вже повідомили про підозру у злочині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а також про повідомлення підозри у злочині його спільнику. Досудове слідство триває.

Раніше стало відомо, що шахраї з Хмельницької області обдурили 50 людей, обіцяючи пригнати автомобілі з Європи.


Максимов Віталій, Тудей





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