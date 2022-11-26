Оновлений седан Audi A3 помітили під час тестів

Компанія Audi почала тестувати на дорогах загального користування оновлений компактний седан Audi A3. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати та викласти фотографії у Мережі.

Оновлений седан Audi A3 помітили під час тестів

Audi A3 з'явився лише два роки тому, але у 2023 році, мабуть, покупцям запропонують його оновлену версію. Цю новинку вже тестують у невеликому камуфляжі.

Судячи з переднього бампера з його масивними фальшивими повітрозабірками, на фотографіях ми бачимо версію S Line. Це не повноцінний S3, тому що він не має чотирьох вихлопних труб.

Тестовий оновлений A3 має невеликі колеса, що не відповідає стандарту преміальних автомобілів. На радіаторній решітці, здається, закрито позначення "Quattro".

Оновлений седан Audi A3 помітили під час тестів

Зауважте, що логотип Audi закритий як спереду, так і ззаду. Мабуть, оновлений Audi A3 матиме оновлений логотип Audi, який офіційно представили кілька днів тому. Логотип Audi отримає більш плоский дизайн і втратить хром.

Найбільші зміни у A3 відбудуться ззаду. Червоні відбивачі розташовані вертикально, а не горизонтально. Четверте покоління A3 все ще дуже нове авто, тому Audi навряд чи внесе кардинальні зміни в його зовнішній вигляд.

Оновлений седан Audi A3 помітили під час тестів

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Audi з 2026 року припинить розробляти нові автомобілі із двигуном внутрішнього згоряння.


Максимов Віталій, Тудей





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