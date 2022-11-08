Шпигуни розсекретили інтер'єр Audi Q6 E-Tron

Компанія Audi готується випустити на ринок новий кросовер Audi Q6 E-Tron. Завдяки фотошпигунам ми зараз можемо уявити, яким буде його салон.

Раніше фотошпигуни кілька разів фотографували Audi Q6 E-Tron під час дорожніх тестів. Але досі не було відомо про його салон. Тепер ця таємниця трохи відкрита.

Рульове колесо дуже нагадує кермо, яке ми бачили у компактного Q4 E-Tron. На панелі приладів виділяється великий сенсорний дисплей. Інші нові моделі Audi мають вбудований сенсорний екран. Зважаючи на все, у цього кросовера салон буде мінімалістичного стилю.

Q6 E-Tron, як і раніше, тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Він зберіг традиційний стиль кросовера/позашляховика компанії Audi. У свою чергу, Mercedes-Benz розробив електричну родину EQ таким чином, щоб вона значно відрізнялася від автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Покупцям Audi Q6 E-Tron запропонують у стандартному кузові кросовера та у кузові Sportback. Будуть версії з одним та двома електромоторами. Запас ходу – 400 чи 482 км, залежно від версії. Слід зазначити, що цей кросовер побудований на тій же платформі, що й Porsche Macan EV.

Очікується, що Audi офіційно представить свій новий електричний кросовер наприкінці 2022 року. У продажу він з'явиться у 2023 році.

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