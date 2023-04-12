Шпигуни показали новий кросовер Renault Captur

Компанія Renault почала тестувати на дорогах загального користування оновлений кросовер Renault Captur, який у продажу з'явиться у 2024 році. Фотошпигуни вже встигли його сфотографувати та показати у Мережі.

Renault Captur випускають із 2013 року. Із 2019 року покупцям пропонують його друге покоління. Незабаром Captur другого покоління отримає досить помітне оновлення.

Новий Captur тестують у закамуфльованому вигляді. Плівкою вкриті передня та задня частини автомобіля. Це означає, що там і відбудуться зміни в дизайні. Ми очікуємо, що зміни відповідатимуть новому стилю Renault.

Captur, зокрема, отримає нову радіаторну решітку, нові бампери, нові фари та денні ходові вогні, видозмінені задні ліхтарі та нові колісні диски.

Фотошпигуни не змогли добре сфотографувати салон цього французького кросовера. Здається, Renault намагається щось приховати у салоні. Мабуть, у Captur щось зміниться в цифровій комбінації приладів і в дисплеї інформаційно-розважальної системи. Зверніть увагу на камуфляж на задніх вікнах. Можливо, так Renault хоче приховати зміни, що сталися ззаду у салоні. Загалом, не слід очікувати, що в салоні відбудуться якісь серйозні зміни.

Можливо, кросовер Captur отримає нове обладнання. Це потрібно, щоб покупці не втрачали до нього інтересу. Але поки що компанія Renault про це ще нічого не говорила.

У лінійці двигунів жодних змін відбутися не повинно. Покупцям, як і раніше, запропонують версії з бензиновими двигунами, з "м'якою" гібридною силовою установкою та з повноцінною гібридною силовою установкою. Так, наприклад, як і раніше, буде версія з 1,3-літровим бензиновим турбомотором, який працює разом з семиступінчастим роботом з подвійним зчепленням. Такий кросовер витрачає лише 4,7 літрів палива на 100 км шляху.

Коли Renault офіційно представить оновлений Renault Captur - ще не відомо. Можливо, це станеться наприкінці 2023 року. У продажу він з'явиться на початку 2024 року.

Серед головних конкурентів Renault Captur у Європі буде Peugeot 2008, який також скоро отримає оновлення. До речі, Peugeot вже оновив свою "м'яку" гібридну силову установку.

Раніше компанія Renault показала концепт Renault 4. На його основі скоро збудують компактний електричний кросовер у ретро-стилі.