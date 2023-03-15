Шпигуни показали абсолютно новий кросовер Renault Duster

Компанія Renault почала тестувати на дорогах загального користування кросовер Renault Duster нового покоління. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку.

Шпигуни показали абсолютно новий кросовер Renault Duster

Renault Duster третього покоління з'явиться у продажу, як очікується восени 2024 року. Його збудують на модульній платформі CMF-B. На цій платформі вже збудували кілька цікавих моделей, наприклад, нові Renault Sandero та Jogger. Платформа CMF-B створена разом компаніями Renault та Nissan. Це означає, що Nissan матиме свій новий доступний компактний кросовер на цій платформі.

Новий Duster схожий на концепт Dacia Bigster, який Dacia представила ще в 2021 році. І шпигунські фотографії це підтверджують. Дійсно, новий Duster помітно нагадує концепт Bigster. На фотографіях не видно всю передню панель, але зрозуміло, що новий Duster матиме тонкі світлодіодні фари, "квадратний" кузов і плоский капот.

Подібність між новим кросовером Duster та концептом Bigster ще більше помітна ззаду. Навіть поглиблення для номерного знака у них однакове.

Шпигуни показали абсолютно новий кросовер Renault Duster

Renault запропонує покупцям Duster третього покоління у двох версіях – на 5 та 7 осіб. Які у нього будуть силові агрегати ще не відомо. За чутками, 1,5 л дизельного мотора у цього кросовера більше не буде. Замість нього з'явиться бензоелектрична установка E-Tech потужністю 145 к.с. Такою силовою установкою зараз оснащуються Renault Clio та Captur, а також Nissan Juke.

Renault Duster вже давно входить до найпопулярніших автомобілів на первинному автомобільному ринку України. Наразі він у комплектації ZEN коштує від 672 600 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

У такій комплектації є дві подушки безпеки, системи ABS та ESC, система допомоги при екстреному гальмуванні, денні світлодіодні ходові вогні, Центральний замок, кондиціонер, передні та задні електросклопідйомники, задній парктронік та інше.

Шпигуни показали абсолютно новий кросовер Renault Duster

Версія з 1,5-літровим дизельним мотором потужністю 110 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач, коштує у нашій країні від 818 900 гривень.

Раніше ми розповіли про те, що компанія Renault вже розробляє Renault Clio нового покоління. У продажу ця новинка з'явиться, як очікується, у 2026 році.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Бельгія надасть Україні 14 броньованих карет швидкої допомогиБельгія надасть Україні 14 броньованих карет швидкої допомоги
Автомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податківАвтомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податків
Стало відомо, чому українці масово позбавляються від автомобілівСтало відомо, чому українці масово позбавляються від автомобілів
Купувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілівКупувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілів
Українцям доведеться дорожче платити за вживані автомобілі зі СШАУкраїнцям доведеться дорожче платити за вживані автомобілі зі США
Блок рекламы


Похожие новости
Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторамиНазвано 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами
У Мережі показали Renault Sandero нового поколінняУ Мережі показали Renault Sandero нового покоління
Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробникаЧи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника
ТОП-15 найпопулярніших б/в кросоверів в УкраїніТОП-15 найпопулярніших б/в кросоверів в Україні
ТОП-5 кросоверів із самою живучою підвіскоюТОП-5 кросоверів із самою живучою підвіскою
Kia розробляє новий седан Rio: фотоKia розробляє новий седан Rio: фото
У Dacia Duster з'явилася нова топова версіяУ Dacia Duster з'явилася нова топова версія
Дизайнери показали новий седан Volkswagen TrinityДизайнери показали новий седан Volkswagen Trinity
Volkswagen готує до випуску новий універсал PassatVolkswagen готує до випуску новий універсал Passat
У США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомоУ США дебютував новий Subaru Crosstrek: що про нього відомо
Последние новости
Подгружаем последние новости