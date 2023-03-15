Шпигуни показали абсолютно новий кросовер Renault Duster

Компанія Renault почала тестувати на дорогах загального користування кросовер Renault Duster нового покоління. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку.

Renault Duster третього покоління з'явиться у продажу, як очікується восени 2024 року. Його збудують на модульній платформі CMF-B. На цій платформі вже збудували кілька цікавих моделей, наприклад, нові Renault Sandero та Jogger. Платформа CMF-B створена разом компаніями Renault та Nissan. Це означає, що Nissan матиме свій новий доступний компактний кросовер на цій платформі.

Новий Duster схожий на концепт Dacia Bigster, який Dacia представила ще в 2021 році. І шпигунські фотографії це підтверджують. Дійсно, новий Duster помітно нагадує концепт Bigster. На фотографіях не видно всю передню панель, але зрозуміло, що новий Duster матиме тонкі світлодіодні фари, "квадратний" кузов і плоский капот.

Подібність між новим кросовером Duster та концептом Bigster ще більше помітна ззаду. Навіть поглиблення для номерного знака у них однакове.

Renault запропонує покупцям Duster третього покоління у двох версіях – на 5 та 7 осіб. Які у нього будуть силові агрегати ще не відомо. За чутками, 1,5 л дизельного мотора у цього кросовера більше не буде. Замість нього з'явиться бензоелектрична установка E-Tech потужністю 145 к.с. Такою силовою установкою зараз оснащуються Renault Clio та Captur, а також Nissan Juke.

Renault Duster вже давно входить до найпопулярніших автомобілів на первинному автомобільному ринку України. Наразі він у комплектації ZEN коштує від 672 600 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

У такій комплектації є дві подушки безпеки, системи ABS та ESC, система допомоги при екстреному гальмуванні, денні світлодіодні ходові вогні, Центральний замок, кондиціонер, передні та задні електросклопідйомники, задній парктронік та інше.

Версія з 1,5-літровим дизельним мотором потужністю 110 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач, коштує у нашій країні від 818 900 гривень.

Раніше ми розповіли про те, що компанія Renault вже розробляє Renault Clio нового покоління. У продажу ця новинка з'явиться, як очікується, у 2026 році.