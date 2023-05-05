Шпигуни показали новий Volkswagen T-Cross

Volkswagen почав тестувати оновлений кросовер Volkswagen T-Cross. Фотошпигуни помітили його під час дорожніх тестів практично без камуфляжу.

Шпигуни показали новий Volkswagen T-Cross

Якщо уважно придивитися до шпигунських фотографій, стане зрозуміло, що передня панель навколо протитуманних фар у оновленого Volkswagen T-Cross замаскована таким чином, щоб імітувати зовнішній вигляд T-Cross поточного року випуску. Але ця частина насправді отримає новий дизайн.

Приблизно така сама ситуація і позаду. Там також ми помітили маскування. Загалом треба сказати, що цей німецький кросовер отримає нові бампери, нову радіаторну решітку, нові фари та задні ліхтарі. Зміниться і дизайн колісних дисків.

У салоні змін буде мало. Можливо, щось зміниться в обладнанні та технології. І, мабуть, у салоні будуть використовуватися нові матеріали.

А ось у лінійці двигунів нічого не зміниться. І, зважаючи на все, мотори навіть не модернізуватимуть. У Європі базовим, як і раніше, буде трициліндровий 1,0-літровий двигун TSI. Топовим буде 1,5-літровий двигун TSI. Ще нещодавно на Старому континенті до лінійки двигунів цього кросовера входив 1,6-літровий дизель, але зараз у багатьох країнах він уже не доступний.

Шпигуни показали новий Volkswagen T-Cross

Коли Volkswagen офіційно представить оновлений Volkswagen T-Cross? Очікується, що це станеться наприкінці 2023 року. Це підтверджує й те, що оновлений T-Cross вже тестують у мінімальному камуфляжі. У продажу цей автомобіль з'явиться наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.

В Україні зараз Volkswagen T-Cross у комплектації Life коштує від 995 040 гривень. Він оснащується 1,0-літровим двигуном TSI потужністю 115 к.с., який працює разом із 7-ступінчастою автоматизованою коробкою передач із двома зчепленнями.

У цій комплектації є круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультифункціональне шкіряне кермо, інформаційно-розважальна система з 6,5-дюймовим сенсорним дисплеєм, рейлінги на даху, 16-дюймові легкосплавні колісні диски та інше.

Шпигуни показали новий Volkswagen T-Cross

Комплектація Style коштує трохи більше - 1 031 482 гривень. У неї такий же двигун, як і в комплектації Life. Додатково є LED фари головного світла, камера заднього виду, медіасистема з 8-дюймовим дисплеєм, 17-дюймові колісні легкосплавні диски та інше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що VW Golf матиме версію з електричною силовою установкою.


Максимов Віталій, Тудей





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